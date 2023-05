“Nunca fue el villano”: Marcianeke manifiesta su apoyo a Pailita tras altercado con Carabineros

Con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas, firma mensual y arraigo nacional, terminó Pailita tras su control de detención, en el que fue formalizado por el delito de amenazas. El artista junto con su asistente protagonizó un altercado con Carabineros, que acabó con ambos arrestados.

La investigación durará 80 días, y durante todo este tiempo, Pailita estará bajó las medidas cautelares. Todo esto en una audiencia, tras la cual fue recibido en las afueras del 8.º Juzgado de Garantía de Santiago por una gran multitud de fanáticos que dificultó su salida del lugar.

Y horas después, Pailita sacó la voz acerca de lo ocurrido. “Sufrí por parte de quienes llevaban a cabo dicho control, una actitud violenta, tanto física como verbal, por parte de dichos funcionarios, a la cual respondí indicando que no era aceptable que se faltara el respeto de esa forma, dicha situación escaló en una discusión”, afirmó en un comunicado.

“Manifiesto enfáticamente mi total respeto por las autoridades de orden y seguridad. Sin embargo, en esta situación, desde el comienzo del procedimiento se dirigieron hacia mí, con insultos y malos tratos, los que produjeron mi absoluta molestia y malestar”, añadió al final el cantante.

Marcianeke respaldó a Pailita

Ante esta situación, un artista del género urbano que recientemente apareció para apoyar al puntarenense, fue Marcianeke. El autor del hit Me quieren y me odian no dudó en respaldar a Pailita ante las críticas y los comentarios que ha recibido en contra a raíz de este altercado con Carabineros.

“Dejen de tirar la pelá conch*******. Me tienen entero bravo. Mi hermano Pailita nunca fue el villano y nada de eso. Son ustedes que por sus comentarios culi**** no saben hasta donde pueden llegar. Corten el hueveo de querer vernos caer“, escribió Marcianeke en una storie en Instagram.

“Mira que por culpa de ustedes no podemos ni reírnos de la situación y terminamos teniendo problemas nosotros”, escribió en Instagram“, añadió después.

Finalmente, Marcianeke se dirigió al cantante puntarenense y expresó: “Pailita, te amo mi hermano, nunca fuiste el malo. Y el que te conoce lo sabe y era. Te lo digo yo que pasé lamentablemente por la misma mierda y hoy solo toca reírme de la situación“.