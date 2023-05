En la última elección, en la que la ciudadanía eligió a los integrantes del Consejo Constitucional, en el marco del nuevo proceso constituyente, el Partido Republicano consiguió la primera mayoría de sufragios y consejeros electos. Una jornada electoral, que fue analizada por Claudia di Girolamo en Cadena Nacional.

“Más que el triunfo de los republicanos, que no me queda como poncho. Me queda como poncho entender por qué. ¿Por qué no ganamos nosotros? (…) Nosotros somos las personas que queremos un país diverso, que queremos un país más justo“, comentó la actriz al principio.

Luego, agregó: “Que queremos un país que progrese en igualdad, que progrese en el arte, en la cultura, en la educación, en la salud, con igualdad, con protección. No un país rígido, no un país donde el aborto esté prohibido, donde la eutanasia esté prohibido por ley. Donde las personas no pueden elegir finalmente”.

Tras ello, Claudia de Girolamo señaló que “hay una cuestión de valores que creo que es una diferencia total. Si tú me preguntas, ‘¿qué me queda como poncho?’, me queda como poncho no poder entender, desde el estallido social y la pandemia, la pulsión que se generó ahí y que no fuimos capaces de mantener y de entender“.

“O que simplemente tenemos la memoria súper frágil y ya no nos acordamos ni siquiera lo que queríamos. Eso me queda como poncho“.

“Los republicanos facilitan al mundo narco”

Más adelante, la actriz se dirigió a la elección propiamente tal. “A mí no me interesa mucho el análisis político, porque el de los entendidos políticos siempre lleva un juicio que es personal (…) La política se ha transformado en un lugar en el que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, chocamos“, afirmó.

Y posteriormente, analizó al Partido Republicano. “Creo que son menos, y es más fácil unirse cuando son pocos. Y segundo, ese núcleo compacto, en el que es fácil para ellos llegar a ciertos acuerdos, está basado en el miedo“, sostuvo

“Cuando tú implantas la cultura del miedo es muy fácil de ahí, desde ese pequeño núcleo, bajar a las multitudes, infectar a las personas con ese miedo“, complementó.

A lo que poco después, expresó: “Los republicanos facilitan al mundo narco, el mundo marginal al que no tienen acceso la mayoría de los chilenos y chilenas“.

Finalmente, Claudia di Girolamo expuso que “si nosotros tuviésemos una política de educación y una política social, cultural, potente, inclusiva, gratuita, de calidad, evidentemente esos niños, niñas y adolescentes no estarían en ese mundo. Estarían construyendo, imaginando y teniendo las herramientas para crecer en ese mundo y no en el otro”.