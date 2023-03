Este martes, después de Teletrece central, se transmitió un nuevo episodio de Aquí se baila. Uno que consistió en un capítulo de eliminación, en el que compitieron ocho participantes. Ellos con sus parejas se enfrentaron para convencer al jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano, y de esta manera no convertirse en el tercer eliminado de la temporada.

Así los dúos, Hernán Contreras y Fran Zepeda, Janis Pope y Felipe Basáez, Claudio Moreno y Laurita Vásquez, Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra, Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, Chantal Gayoso y Matías Falcón, Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, y Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, realizaron performances con diferentes canciones para lograr las mejores evaluaciones.

Entre quienes se presentaron con sus coreografías, estuvo la pareja compuesta Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, quienes bailaron al son del hit Yo quería, de Christian Castro. Y precisamente, este dúo junto al de Claudio Moreno y Laurita Vásquez, quienes hicieron una performance de la canción En carne de Raphael, fueron los peores evaluados por el jurado.

Lisandra Silva, la tercera eliminada

Finalmente, se llevó a cabo la batalla final entre Lisandra Silva y Claudio Moreno, para ver cuál de los dos sería el tercer eliminado en este temporada de Aquí se baila. De esta manera, Lisandra bailó 45 segundo de Crazy in love, de Beyoncé, y Claudio hizo lo mismo con Runaway Baby, de Bruno Mars.

Y después de deliberación del jurado, de forma unánime se decidió la eliminación de Lisandra Silva del programa. “Agradezco muchísimo esta oportunidad. Fue hermoso, los chicos fueron una familia para mí“, dijo la cubana al conocer su salida del programa de Canal 13.

Finalmente, sobre su eliminación, Lisandra Silva señaló que “sentí un gran alivio. Estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida. Y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta. Fue el momento perfecto para salir de la competencia“.