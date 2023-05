Monserrat Álvarez habla de su inseguridad y de los grandes dolores de su vida: “Tengo un problema en mi autopercepción”

“Yo tengo un problema en mi autopercepción“, señaló en el capítulo de De tú a tú emitido durante la noche de este domingo, la periodista y conductora del matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, Monserrat Álvarez, al hablar de todos los temas posibles con Martín Cárcamo.

Durante la conversación, Álvarez relató lo difícil que fue su infancia por tener una personalidad un poco contradictoria. “Empecé a ir al psicólogo a los 10 años, me angustiaba la muerte heavy. En mi casa escuchaban a Violeta Parra y yo me ponía a llorar, me imaginaba la muerte. Era súper alegre, pero tenía un lado angustioso, un poco existencial”.

A esto, se sumó su estrabismo, lo que le complicó mucho la vida en el colegio. “Era turnia de los dos ojos. Veía doble, yo todavía veo la luna y veo dos lunas. Eso me generó muchos problemas. Como no tengo profundidad, me servía la leche fuera del vaso, me andaba pegando, no podía jugar a equilibrarme en la cuneta. Iba usando parches en un ojo y después en el otro hasta los 12 años (…) Yo tengo un problema en mi autopercepción. Como veo tan mal, me siento muy insegura… aunque no me veo insegura. Era gordita, con parche y con anteojos, entonces me sentía disminuida (…) En la adolescencia lo pasé mucho mejor que en mi niñez”, dijo.

Tuvo 17 pololos y valora mucho la amistad

Monserrat Álvarez además le reveló a Martín Cárcamo que durante la adolescencia se transformó en la permanente presidenta del centro de alumnos, mientras que floreció su vida amorosa desde los 14 años en adelante. “Fueron 17 pololos hasta que me casé a los 27“, aseguró.

En tanto, dijo que nunca en la vida se le pasó por la cabeza estudiar Periodismo. “Nunca tuve dudas de que quería estudiar Historia, sólo postulé a eso. Pero me fue mal en el examen escrito porque tenía mala letra, y entré recién en el tercer llamado. Mis hermanos fueron todos puntajes nacionales, entonces me sentía la oveja negra y entré con el ego súper bajo a la universidad”, contó. Afortunadamente, encontró su lugar cuando encontró periodismo. “A la primera clase de periodismo que entré me volvió el alma al cuerpo. Historia es una carrera súper solitaria”, indicó.

Para cerrar el programa, Martín Cárcamo le mostró a Monserrat Álvarez su primera aparición televisiva en “Teleduc” a los 22 años en 1991. “Yo tengo que pensar con un lápiz en la mano. Y si no tengo puestos los lentes de contacto, no escucho“, dijo sobre sus manías televisivas que ya tenía en esa época. Pocos años después, partió en canal Rock & Pop con el programa “Caleta de pecadores”, primero como periodista y después como conductora. Según confesó Monserrat, ahí conoció a Martín, quien hacía el programa juvenil “Media naranja”.

Desde esos inicios tiene a grandes amigos en la televisión como Pedro Peirano, Carolina Delpiano, Consuelo Saavedra, Carola Urrejola y Constanza Santa María, hablaron sobre Monse y su amistad. También excolegas suyos como Polo Ramírez, Mauricio Bustamante y Ramón Ulloa. “La vida sin amigos no tiene sentido“, puntualizó la periodista.