“Cada vez que tú me escribes desde el odio, el resentimiento y la envidia...”: Trini Cerda se defiende ante críticas por su foto “a lo natural”

El fin de semana, Trinidad Cerda sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una osada fotografía donde posaba en una tina, cubierta únicamente por espuma. Esta imagen generó una variedad de reacciones, desde elogios hasta fuertes críticas. No obstante, la publicación fue retirada de la plataforma en cuestión de horas.

En respuesta a la controversia, la conocida exparticipante de Gran Hermano Chile no se quedó callada.. Recientemente, publicó un extenso descargo en su Instagram, donde se defendió de las críticas recibidas y explicó su postura sobre la foto.

“Fui súper criticada por subir una foto en la tina tapando mis partes íntimas con espuma. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, algunos decían; ‘te como entera’, otros ‘me decepcionaste Trini’ y otros escribieron desesperados ‘por favor crea un OnlyFans’”, escribió Trinidad.

“Fueron tantos los comentarios de personas que discutían sobre si debiese subir una foto así o no, que Instagram decidió borrar la foto”, añadió.

Tras ello, Trinidad cuestionó el doble estándar en las redes sociales: “¿Qué estaba mostrando realmente? ¿Qué fue lo tan grave que hice? ¿Acaso esas señoras que me reportaron porque casi se veía un pezón reportan a hombres que muestran un poco más de la cuenta?”.

Acusó que hay “resentimiento” y expuso sus inseguridades

Además, la ex Gran Hermano Chile reflexionó: “Qué lástima vivir rodeada de resentimiento, de personas que buscan encasillarte y quitarte libertad, opinión o autenticidad. No entraría a una aplicación para vender contenido explícito porque no me interesa, no me gusta. De la misma manera como he rechazado casas de juegos online o apuestas. Son cosas que a mí en lo personal, no me identifican”.

En su publicación, Trinidad también mencionó un comentario particular que recibió: “Un hombre comentó esto; ‘Estás rica, pero no busques aprobación de esta manera, no lo necesitas.. dedícate a subir contenido de señorita…’”.

A esto, Trinidad respondió que, si quisiera, podría publicar una foto completamente desnuda porque se siente bien con su cuerpo y no busca la aprobación de nadie. “Me siento tan bien con mi cuerpo hoy, me encanta. Fueron años de trabajo, de superación y de terapia para llegar a este lugar aunque aún mis inseguridades siguen viviendo abajo de mi cama, yo intento no escucharlas”, aclaró.

Finalmente, la ex Gran Hermano Chile habló sobre el impacto de las críticas en sus inseguridades: “Cada vez que tú me escribes desde el odio, el resentimiento y la envidia es como si todas esas inseguridades volvieran y me gritaran fuerte: Eres insuficiente, eres fea. Él no te va a mirar, mira las manchas en tu rostro, no importa cuanto vayas al gimnasio ese rollo no va a desaparecer”.

A pesar de esto, Trinidad Cerda expuso que se esfuerza por mantener una actitud positiva: “Me tapo los oídos y me digo a mí misma en silencio: ‘Soy suficiente, soy suficiente’. Y aunque a veces me cuesta creerlo... Sí lo soy, soy suficiente”.