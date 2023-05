Simón Pešutić fue el protagonista del último episodio de Cadena Nacional, en Via X. En conversación con Andrea Moletto, el actor y escritor habló de su libro de poemas, Palabras Marchitas, y también se refirió a las criticas que ha recibido por la posible influencia de su papá, Mauricio, en su carrera.

Acerca de si todavía le preguntan por su padre, él respondió que “ya muy poco, muy poquito. Y llevo más de una década en esto. Entonces, cada vez menos. Hace mucho tiempo que no me preguntan por mi papá, directamente (…) La figura de mi papá, en realidad, siempre ha estado en segundo plano, porque también ha habitado ese plano en mi carrera“.

“Ahora claro, es un tema complejo desde un punto de vista. Es difícil explicarle a la gente que un actor no está involucrado en la toma de decisiones de algo. Mi familia no es una dinastía, es mi papá y yo“, añadió después.

“Yo no vengo de una familia de actores”

Más adelante, Simón Pešutić profundizó acerca de la relación de su familia con la actuación. “Yo no vengo de una familia de actores. Mi mamá no es actriz, mis abuelos no fueron actores. Por lo tanto, no hay una especie de cuna que haya cobijado eso por mucho tiempo y que esté cuidada por muchas personas“, afirmó.

“Hay algo que a mí siempre me ha resonado, particularmente. Cuando uno es hijo, hermano o sobrino, de una persona que es medianamente pública o célebre, uno inmediatamente para la opinión pública está invalidado de todo“, complementó.

“El tipo de Twitter es una ficción”

Posteriormente, el actor y escritor comentó hizo una reflexión acerca de la importancia que se le da a su papá. “Entiendo ciertas cosas como una ficción. Cuando uno lleva hartos años en esto, y desde muy chico, yo partí casi a los 16, casi 17 años, uno aprende a relacionarse con el mundo exterior como si fuese, porque en el fondo lo es, una ficción“, sostuvo.

Luego, agregó: “Con una ficción me refiero, que el afuera, el público, y estoy hablando, particularmente de las redes sociales, que es donde estos temas se exponen más fuertemente, son tendencia. Yo ocupaba el rol de galán joven o de niño bueno en la televisión, lo que trae implicancias“.

“Tienen que ver con que mujeres y hombres también sean cariñosos o alaben mucho un aspecto físico, por ejemplo (…) Y, por el otro lado, existe un comentario chaquetero y tirador para abajo. Nosotros somos así en general, pero el tipo de Twitter también es una ficción“, adicionó y cerró.