“Agarró el florero y me lo tiró”: Chico reality acusó violenta e inesperada agresión de Gala Caldirola

Quedó la grande. Gala Caldirola reaccionó de la peor manera con Luis Mateucci, chico reality con el que habría tenido una cierta cercanía.

Todo empezó porque el argentino hizo varios comentarios sobre la española y su supuesto romance con Mauricio Pinilla, periodo en el que se habría encontrado varias veces con ella.

“No es la misma cuando está sin, que con”, indicó, refiriéndose a que, cuando estaba soltera y sin Pinigol, la modelo era mucho más agradable y amistosa, al menos con él.

Incluso, el ex de Oriana Marzoli comentó que “es bonita, si… pero (para una relación) no”, lo que habría desatado la rabia total de la aludida.

Gala Caldirola y el florero

Por eso, este miércoles, cuando Mateucci fue invitado nuevamente al panel del programa Sígueme y Te Sigo, actualizó la situación con pésimas noticias.

Esto porque comentó que, tras sus declaraciones, se encontró a la ex de Mauricio Isla en una conocida discoteque, donde lo enfrentó de la peor forma.

“Era un cumpleaños en Amanda en la parte privada. Ya estaba terminando esta fiesta porque era tarde (…) me voy para la barra y estaba con el teléfono en la mano. Se acerca (Gala Caldirola) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal”, relató.

Y agregó que “me quiere dar la rosa y le digo: ‘Gala. ¿Hace falta?’. De verdad, siempre le tuve buena, le guardo un cariño”, minuto donde “había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua…”.

“No me lo esperaba… Estoy enojado. Me voy enojando de a poco. No sé qué quería, yo lo único que te digo es que me sentí agredido”, añadió.

“Yo no quiero que ni se me acerque. Una persona que te demuestra esos sube y baja, a mí no me interesa ser su amigo”, lanzó evidentemente molestó con los hechos.

Y cerró expresando que “yo no quiero más nada. Yo nunca la vi a Gala así, era un Oriana (Marzoli) multiplicada por cinco. No quiero ser ni amigo, ni enemigo. No me interesa ni hablar. A mí es una chica que se me cayó. Es tema cerrado. No voy a hablar más, pero también no me busquen más, no me jodan más y se termina”.

De esta forma, Luis Mateucci disparó la increíble acusación sobre Gala Caldirola, quien no se habría tomado nada de bien el pelambre en el panel farandulero. ¿Cómo se tomará estos nuevos dichos?