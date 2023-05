“Siempre fue el extraterrestre”: mamá de Marcianeke revela relación con cantante urbano

Yasna Muñoz, mamá del cantante urbano Marcianeke, sinceró la relación que mantiene con su hijo, y afirmó que el joven cantante “siempre fue el extraterrestre”.

“Soy una mamá afortunada y orgullosa de mis tres hijos”, dijo la mujer de 41 años en conversación con LUN.

La madre de Marcianeke reveló que fue su hijo quien la ayudó a sobrellevar la separación con el padre del cantante, incluso, entregándole recomendaciones.

“Matías me aconseja hasta el día de hoy. Me dice: Mamá, la mejor terapia es el deporte, porque uno no se quiere poniéndose una polera de marca, uno se quiere cuando su cuerpo se siente bien. Una mañana estaba sola y me quería traer a vivir con él a Santiago. Yo le decía que no se hiciera responsable, porque el problema era de la pareja, que el iba a seguir siendo su papá y yo su mamá”, expuso Muñoz.

“En mi etapa de separación Matías fue mi pilar y hasta hoy hay días en que quiere tomar el rol del papá con su hermana, conmigo. A él no le gusta verme llorar y dice: Mamá, usted es linda, no necesita nada más”, agregó la mujer.

Rompiendo esquemas

Pero Marcianeke no solo ha sido el pilar de su madre respecto a su autoestima, sino que, de acuerdo a sus palabras, la ha ayudado a romper esquemas.

“Yo era a la antigua, con blusita, un moño y maquillaje cuando tenía que salir no más, muy de la casa y convivencias familiares. Lo primero que él me dice es que me van a llegar muchas solicitudes (Instagram) y me llegaron miles. Estuve un día completo onda borraba, borraba, borraba mucho (…) Ahora me llegan ofertas de canjes, quieren ponerme pechugas, muchos comentarios, algunos hasta dicen que se quieren casar”, indicó Yasna.

Respecto al estilo personal del cantante urbano, la madre de Marcianeke sinceró: “Fue una cachetada para mí porque mira cómo se viste Matías (…) Entonces, Matías me dio vuelta”.

“A mi hija mayor yo le compraba el zapato que le combinara con el vestido y el moñito, la vestía como princesa, que el coche. Luego llegó Matías, yo le compraba el pantalón de una manera y él lo apitillaba. Siempre fue el extraterrestre, el distinto, el que no encajaba entre nosotras. Se iba al baño del colegio y se cosía el pantalón con hilo negro”, soltó.

“Una se culpa…”

En la misma, Yasna Muñoz comentó con el medio citado cuánto sufrió con el episodio de consumo de drogas de Marcianeke que lo llevó a la UCI.

“Lo primero fue que una se culpa, sentí que me dediqué mucho a pagarle cosas, rellenando mi ausencia, sin darme cuenta de lo que pasaba al lado. Culpa de no haberme sentado con mis hiios para ver qué hacían con su tiempo libre”, relató.

“Les pides que te cumplan el horario en la casa, las responsabilidades que les tengo y los estudios, pero no les preguntas cómo están, qué hicieron en el día. Y me pasó con los tres”, complementó.

“Hoy voy a todos los lados con mi hijo, comparto todo, me guste o no me guste. Tuve que abrir mi mente, mi crianza, todo. Comparto con los músicos en los camarines, la casa la tengo lleno de artistas y la mamá está ahí”, cerró Yasna Muñoz, madre de Marcianeke.