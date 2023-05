“Tengo susto por mi integridad física”: Bailarina del Cesfam de Talcahuano reveló amenazas de muerte en su contra

Polémica generó lo sucedido hace unos días en una Cesfam de Talcahuano tras un show erótico que dejó la grande en redes sociales.

Tras los coletazos que dejó esta situación, Johanna Cares, la mujer que baila y que es instructora de twerking sensual, denunció mediante sus redes sociales amenazas de muerte en su contra.

“Me da un poco de susto”

A través de historias de Instagram, la bailarina reveló sentir temor ante las amenazas recibidas. “Tengo un poco de susto por mi integridad física en este momento”, señaló.

“Yo no sé si alguien pueda hacerme algo en la calle, solo por el hecho de lo que pasó. Me da como un poco de susto“, agregó.

Asimismo, denunció la venta de fotos eróticas, pero aseguró que estas no pertenecen a ella, por lo que llamó a no comprarlas. “Hay gente que está vendiendo fotos de no sé de quién y las está ofreciendo como si fuera yo. Fotos desnudas. Yo nunca me he sacado fotos así. Gente, no les compren, porque no soy yo”, detalló.

“Si alguna vez se me ocurre la idea de vender fotos o videos, lo voy a promocionar por acá“, sostuvo en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Johanna Cares enfatizó en que “nunca me he sacado fotos de ese tipo“. “No le compren a gente que dice que soy yo. No soy yo, así que no los estafen“, cerró.