El enredo amoroso de Cris MJ: aseguran que retomó una relación y otra ex amenaza con filtraciones

Hace unos días, Cris MJ se vio envuelto en un problema que aún no tiene solución. Una investigación por el uso y tenencia de un arma.

Es que el cantante apareció en un video “amenazante” con una pistola, luego de suspender un show en Iquique.

El hecho generó que lo denunciaran y la Fiscalía iniciara una indagación al respecto, en la cual arriesgaría de tres a diez años de cárcel.

Un momento complejo al que este sábado se sumó un nuevo problema, de tipo amoroso, que fue comentado por sus fanáticos en redes.

Cris MJ y su estado sentimental

Así, durante la mañana, varios empezaron a comentar una publicación que Aracely, una expareja del cantante, quien habría presumido un gran regalo.

Uno donde se ve al artista con un enorme ramo de rosas rojas, globos con forma de corazón y unos papeles con la palabra “love”.

La romántica postal fue celebrada por algunos. No por Salomé, la ex más reciente del intérprete de Una Noche en Medellín, quien incluso hizo un live en Instagram.

Allí la joven dejó entrever que podría revelar algún tipo de información sobre su relación. “Igual hago algo malo. Igual filtro algo ¿o no? Pero esta hue… es sin la pera. Igual hago polémica, la hago pebre”, amenazó.

No obstante, luego la ex de Cris MJ recapacitó y subió una historia donde aseguró que “yo no hablaré más del tema porque es mi vida privada. Yo solo sé lo que pasó y pasará, no me involucren en temas ajenos”.