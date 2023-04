Carabinera que vende contenido erótico denunció censura: “Me están eliminando”

Hace unos días, se conoció la historia de una carabinera que dejó la institución para estudiar y vender contenido erótico.

Victoria de los Ángeles contó su testimonio al sitio Nosotras 13, donde reveló por qué se había lanzado con una cuenta en Arsmate.

“Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí, no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien”, dijo.

Y agregó que “hay que tener actitud para pararse frente a las personas y decir ‘si, yo lo hago y me dedico a esto y no acepto críticas, no me importa lo que diga la gente’. Siempre con la frente en alto, no estoy haciendo nada malo, no estoy cometiendo ningún delito ni haciendo daño a nadie”.

Carabinera y la censura

Sin embargo, pese a las palabras de Victoria, tras su inesperada exposición pública comenzó a tener algunos problemas con sus cuentas.

Y así lo contó a través de su perfil de Instagram, donde indicó que “me están eliminando las historias, ya saben que el link está en la descripción igual”.

Frente a esto, la joven decidió tomar medidas. Y le anunció a sus seguidores que podrían apoyarla con su contenido en una cuenta de respaldo que creó, especialmente, para sortear estos problemas.

De esta forma, la carabinera dejó claro que, contra viento, marea y limitaciones, perseveraría con su plataforma para adultos. La misma que le está sirviendo para pagar toda su carrera.