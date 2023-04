“Eso lo hace una persona mala”: Jordi Castell recuerda cuando Pamela Jiles inventó que él tenía VIH

Jordi Castell y Fran García Huidobro fueron parte de los invitados del último episodio de Podemos Hablar. Ambos compartieron panel en Primer Plano, donde dieron que hablar gracias a los rumores y las noticias que sabían acerca del mundo del espectáculo y de la farándula en Chile.

“Hace décadas nosotros (él y Fran) sabíamos todo lo que pasaba por debajo de la política y de la farándula. Lo bueno es que la política salió del closet“, comentó Jordi Castell en el programa de CHV conducido por Jean Philippe Cretton. Una jornada en la que el fotógrafo recordó cuando una actual diputada inventó que él tenía VIH.

“Pamela Jiles es una mujer que siempre recoge y dispara. No olvidar que una vez inventó que yo tenía VIH, cuando no lo tengo“, afirmó el exconductor de Primer Plano y actual panelista de Tal Cual. Y no paró ahí, ya que después insistió en sus criticas hacia la diputada y exmilitante del Partido Humanista.

“Las principales responsables y que están pidiendo a gritos que este país tenga un gobierno de extrema derecha son la diputada Maite Orsini, Pamela Jiles y María Luisa Cordero“, aseguró Castell.

Y luego, agregó contra la Abuela: “Hay gente que mete tanta cizaña, que dejar entrever que yo tenía VIH, no es solo de mal gusto, sino que eso lo hace una persona mala“.

Fran García-Huidobro también criticó a la Pamela Jiles

Al igual que Jordi Castell, Fran García-Huidobro también fue blanco de las mentiras de la Abuela. “Me tocó trabajar con Pamela Jiles después en SQP, cuando habló de mi supuesta crisis matrimonial. Que se sepa que nunca me casé con Julio. Me pidió disculpas a mí y a mi madre, por como habló de mi relación con Julio Cesar”, sostuvo.

Finalmente, Fran García-Huidobro señaló que “la política es lo más farandulero que hay, porque nos interesa la vida de las personas que elegimos para dirigir el país“.