“Quieres lucrar a costillas de él”: Mamá de Jordhy Thompson envía duro mensaje a expareja de su hijo

Han pasado unos días, desde que Camila Sepúlveda, la expolola de Jordhy Thompson, nuevamente denunció al joven jugador de Colo Colo por agresiones y maltrato en general. Algo que enojó a la mamá del atacante albo, Norma Dávila, quien defendió a su hijo y le envió varios mensajes a su expareja.

“Camila, te voy a pedir que por favor dejes de andar funando a mi hijo. Si tú sabes cómo es él entonces por qué siempre vuelves con él. Tenías que haberte alejado desde el momento que te faltó el respeto. Sin embargo, nunca lo hiciste. A mi hijo le dieron a elegir entre tú y su carrera. Obvio que eligió su carrera“, escribió Norma primero.

Luego, la mamá de Jordhy Thompson agregó: “Harto le costó llegar donde está. Es fome que tú lo estés funando para perjudicarlo. Tampoco te voy a dar a ti explicaciones de mi vida. Lo funaste porque él ya no quiere estar contigo. Quieres lucrar a costillas de él y que te llamen de todos los programas para cobrar dinero, ya que con el Jordhy no te funcionó”.

“Estabas acostumbrada a que el Jordhy te anduviera rogando, por eso hacías lo que querías con él. Tú lo llevaste por el camino del trago y de andar de discoteca en discoteca porque eso es lo que te gusta a ti“, añadió.

La expareja de Thompson contra su exsuegra

Ante estos mensajes de la mamá del atacante de Colo Colo, Camila Sepúlveda no tardó en responderle y en dedicarle fuertes comentarios a quien fue su suegra. “Yo a él lo conocí siendo un borracho de mierda. No le daré más pauta porque no voy a perder más tiempo contigo. Señora, medíquese“, le contestó.

Finalmente, Camila Sepúlveda expuso los mensajes que le envió mamá de Jordhy Thompson y señaló que “no quería seguir con el tema, pero tendré que hacerlo porque no voy a permitir que vengan a inventar esas cosas de mí. Me daría vergüenza que mi hijo fuera un maltratador y andar comentando estas cosas por ahí”.

Recuerda que si eres víctima de violencia de género puedes pedir ayuda de forma gratuita, llamando al 1455.