“Ha sido tremendamente irresponsable”: Daniel Fuenzalida critica a Mauricio Israel por dichos sobre Solabarrieta

Hace pocos días, Mauricio Israel reveló que Fernando Solabarrieta se encuentra en un tratamiento para tratar su alcoholismo. A su vez, que esto lo mantendría distanciado de su esposa Ivette Vergara. Unos dichos ante los que reaccionó Daniel Fuenzalida, quien lidera una fundación para la rehabilitación de adicciones.

“Se especula que Fernando estaría recibiendo tratamiento en este minuto, en qué circunstancias, dónde, cómo, cuándo y con quién, no lo sé (…) La razón por la cual sale del trabajo de ESPN es porque él había tenido algunas llegadas tarde o no llegadas a trabajar y eso está relacionado con ciertas adicciones“, comentó Mauricio Israel en Sígueme y te sigo.

La crítica de Daniel Fuenzalida a Mauricio Israel

Daniel Fuenzalida no tardó en reaccionar al respecto, ya que el tema de las adicciones uno sensible y cercano para él. “Yo no tengo nada, ni una fijación en Mauricio. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad o abrir este video, para decir que Mauricio ha sido tremendamente irresponsable en citar a una persona que está en un tratamiento contra el alcohol y drogas”, sostuvo.

Luego, el conductor de Central Radioactiva: “Esto puede ser tremendamente perjudicial. Esto si se amplifica puede tener un retroceso en la persona en su proceso. Entonces yo hago un llamado a los comunicadores, especialmente a Mauricio, que cuando se hable de este tipo de tratamiento, de intervenciones, sea más privado“.

“Si la persona no ha decidido decirlo, no lo ha decidido su familia, no tiene por qué Mauricio ni nadie andar contando quién está en un tratamiento y quién no. Esto puede ser un retroceso“, añadió.

Más adelante, Fuenzalida señaló que “yo soy de la idea de ojalá contarle a todos el mundo que uno está en un proceso, que se rehabilitó del alcohol, de las drogas. Por eso, es muy protector. Yo soy de la idea de eso. Soy partidario de eso. De decir, ‘oye, me rehabilité, yo era consumidor de droga, tomaba alcohol y me rehabilité’. Y lo encuentro genial“.

“Lo encuentro muy bueno, porque además es súper protector. Pero eso, es decisión de cada persona. Es decisión de la persona que está viviendo ese proceso. Es decisión de su familia. De su entorno“, concluyó.