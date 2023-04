Con una destapada alfombra: Plataforma donde participa Camila Nash y Camila Recabarren elegirá el mejor contenido erótico

Será una alfombra destapada y jugada. La plataforma de contenido erótico Arsmate armó una premiación para homenajear a sus mejores creadoras.

Conocida como el OnlyFans chileno, en ella tienen cuentas figuras tan conocidas como Camila Recabarren, Vale Roth y Camila Nash.

Los usuarios de la app competirán por ver cuál es el que tiene los registros más sensuales y favoritos del público, en un evento inédito en nuestro país.

Un festejo que tendrá como gran anfitrión nada menos que a Julio César Rodríguez, además del humor de Diego Urrutia, y que será el próximo martes 25 de abril en el Teatro San Ginés.

Buscando el mejor contenido erótico

Así, algunas de las categorías que se reconocerán en la celebración de Arsmate son Mejor Creadora, Mejor Creador, Mejor Contenido LGBTIQA+, Mejor Creadora Milf, Mejor Cosplayer y Creadora más activa.

“En el sitio, un creador/a TOP puede llegar a vender por sobre los 10 millones de pesos mensuales, dependiendo principalmente del trabajo, cantidad, calidad del contenido y promoción”, señalan desde la app.

De hecho, Camila Nash contó a LUN, cuando empezó con su emprendimiento, que “siempre me ha gustado sacarme fotos. Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo mejor es que haría lo que me gusta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Nash (@caminashcl)

De esta forma, Arsmate se la jugará premiando al mejor contenido erótico nacional, en una celebración que, de seguro, dará que hablar.