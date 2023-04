Han pasado casi ocho años desde que Alberto Chang fue acusado de estafa. Este ingeniero comercial utilizó un esquema de pirámide para defraudar a miles de personas, adeudando una cifra de más 12 de mil millones de pesos. Y tras ser denunciado, se fugó a la República de Malta, donde no ha podido ser extraditado y vive entre lujos.

Uno de los rostros conocidos entre las víctimas de Chang, es José Miguel Viñuela, quien perdió sus ahorros. “Era principalmente, la liquidez que tuve. Afortunadamente, no mis propiedades, pero sí mi liquidez con la cual yo pensaba que iba a ser con la cual yo me iba a hacer cargo de la educación de mis hijos en el futuro“, contó en Buenos días a todos.

Luego, el conductor de Tal Cual agregó: “Yo cuando partí esto no tenía niños, pero siempre fui pensando en ser ordenado en el mundo de la tele, para cuando yo no esté en la televisión poder invertir estas platas. Ese fui mi error, yo siempre lo he asumido, la falta de información o probablemente la irresponsabilidad y ansiedad de parte mía“.

Más adelanto, el otrora comunicador de Mega explicó uno de la aristas su denuncia. “Pero más allá de eso, yo el tema emocional lo tengo medio superado y hoy día estamos persiguiendo una responsabilidad que creemos que sí tienen las instituciones bancarias donde Chang tenía cuentas“, sostuvo.

“No solo tenía cuentas en estos bancos, sino que también tenía instrumentos financieros. Estamos hablando de fondos mutuos u otro tipo de inversiones. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque acá no se alertó en su minuto, cuando, ustedes ven en el reportaje, más de 13 mil millones de pesos que se transfirieron en un lapsus de muy poco tiempo“, complementó.

Cómo fue cuando descubrió la estafa

Tras ello, Viñuela reveló cómo fue el momento en que descubrió que fue estafado. “Principalmente, como le pasó a muchos de los afectados, una de las cosas que me frustraba cuando descubrí esto (…) fue dos días después de que yo fui a exigir que me devolvieran mi plata. Y me dijeron, ‘a ti se no te debe ni un peso’“, relató.

“Y dos días después me encuentro, por la televisión, que las oficinas estaban cerradas con la gente afuera. Eso de verdad fue como que hubieran cortado las piernas. Fue terrible“, añadió.

Su primer acercamiento a Chang

Más adelante, el presentador televisivo contó cómo llegó a Chang. “Muchas veces me lo ofrecieron, pero yo no compraba. Finalmente, quien me lo frece por última vez, es una persona que trabajaba en uno de los bancos más importantes de Chile. Y que Chang lo que hizo fue un círculo de ejecutivos con importantes ejecutivos del área financiera“, afirmó.

“Que fueran destacados. En este caso, un amigo que había trabajado en la mesa de dinero, un banco muy conocido en Chile, que se lo llevaron para ser uno de los gerentes comerciales de la compañía“, adicionó.

Y enseguida, prosiguió con su relato: “Entonces, cuando yo voy a hablar con él y ya me lo propone por tercera vez. Yo le digo, ‘¿qué garantía me da esto a mí?’. Me dice, ‘mira, nosotros la única garantía que podemos dar estamos invertidos con el departamento’. Que los mismos ejecutivos están invertidos con él. ‘Él es un genio’ y toda esta historia“.

“Yo dije ‘ok, si es así entonces, y esto tiene un pago mensual’, yo no quería pago anuales, quería todos los meses se me depositara. ‘Perfecto, vamos entonces’, y ahí estructuró un instrumento financiero hecho con abogados y todo el tema“, agregó.

En la ocasión, además Viñuela señaló que “cuando se produce toda historia de la estafa, los primeros que aparecen en la luz pública, más nosotros que éramos personajes públicos, fueron los ejecutivos de la compañía. Están todos. Perdieron su plata“.

Finalmente, acerca de Alberto Chang, José Miguel Viñuela sentenció que “no nos olvidemos que estamos frente al mayor estafador de la historia de nuestro país. No existe otro. Lo que fue Madoff en Estados Unidos, Chang lo fue en Chile“.