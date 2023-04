“No te hagas la virgen”: Teresita Reyes no descarta llegar a Onlyfans

Teresita Reyes fue la protagonista del último episodio de Sin Editar, el programa de Pamela Díaz en YouTube. En conversación con la Fiera, la actriz habló de diferentes temas de su vida persona y de su carrera en el teatro y en la televisión. Un diálogo en el que también deslizó la posibilidad de llegar a Onlyfans.

La actriz recordada por sus papeles en teleseries como Piel canela, Machos, Brujas y Papi Ricky, fue consultada por Pamela Díaz acerca de si le gustaría crearse una cuenta en Onlyfans. “Me gustaría, fíjate. Porque dicen que hay hombres para todo. Que les gustan hasta las cosas más espantosas. Ayer estábamos hablando de esto“, afirmó.

“Me contaron que incluso les gusta ver a las minas en pelota haciendo caca. No es mentira, si me lo contaron. No te hagas la virgen, hueona (Pamela Díaz se para y se va). Ven para acá. Es verdad, incluso me dicen que como se masturban viendo los dedos de los pies, de las manos. Me lo dijo una persona que está en el Only”, añadió.

“Poses sensuales”

Más adelante, Pamela Díaz reveló que ha sabido de adultas mayores que tienen cuenta en Onlyfans y les va bien. “Yo estaba viendo personas de edad. Y había una señora en España que tenía como 69 años. Está muy bien físicamente y todo. Y dice que gana casi 15 mil euros al mes (cerca de 13 millones de pesos)”, sostuvo.

Y tras ser consultada acerca de qué tipo de contenido tenía esta mujer de tercera edad, la Fiera contestó que: “Lencería. Un poquito de transparencia (en los pechos) y nada. Se pone en poses sensuales y cosas así“.

Finalmente, al respecto, Teresita Reyes señaló que “¿vieron qué hay para todos los gustos? Yo había pensado en mostrar una teta, pero que no se me vea la cara. Una teta desguañangada, que mamaron cuatro hijos, un marido, bien larga así… Pero nada más. Algún fetichista que le guste“.