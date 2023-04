Nuevamente, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, protagonizó un encontrón con la prensa, luego de que le realizaran ciertas preguntas. Esta vez fue en TVN, cuando Carla Zunino y Gustavo Huerta le consultaron acerca de la denuncia en su contra efectuada por una concejala del PC por “abandono de deberes” y también cuando le preguntaron por sus aspiraciones presidenciales.

De hecho, el momento más tenso de la entrevista, empezó cuando Carla Zunino le planteó acerca de cuál era su respuesta a los vecinos de La Florida que consideran que lo ven mucho en la televisión. “Le sugiero que haga que un vecino lo diga y no le diga a usted. Porque me haría pensar que es la política del canal del gobierno“, contestó Carter.

E inmediatamente, la periodista de ADN y TVN, respondió: “Es que usted lee redes sociales, alcalde“. A lo que, Rodolfo Carter inmediatamente arremetió contra la comunicadora y su medio. “Su canal me ha invitado a programas de farándula, a cocinar, a cantar, a bailar y yo jamás he ido (…) Cada vez que a mí se me mete en un programa de televisión como ahora (…) es para de temas que afectan a mi comuna”, indicó.

“Por lo tanto, ese discurso ideológico pauteado por el gobierno y sus medios de comunicación, los chilenos ya lo conocen po“, añadió después.

El tenso diálogo entre el alcalde Carter y Carla Zunino

Tras ello, vino la respuesta y explicación de Carla Zunino al alcalde de La Florida. “Déjeme decirle algo. Porque deja la impresión de que uno está por orden del gobierno preguntándole algo. Esto tiene que ver porque usted hoy día figura en las encuestas en la carrera presidencial, como una de las figuras mejor evaluadas. Y muchos lo ven a usted en una campaña presidencial“, sostuvo.

“No es una casualidad que se le ponga más atención a usted que a otros, porque está bien evaluado por las encuestas. Entonces ahí también ahí una pregunta legítima. Si está en campaña presidencial o si está dedicado a ser alcalde. Y esto no me lo ha instruido el gobierno, se lo pregunto yo. Porque me parece que es de realismo político fijarse en quienes hoy día están mejor posicionados para una carrera presidencial“, complementó.

Sin embargo, minutos después, Carter insistió con sus criticas al medio de la periodista. “Hablemos como dos personas grandes, usted y yo. Usted viene a mi casa a hacerme una entrevista sobre temas de seguridad y se dedica a hablar de temas políticos presidenciales. ¿Puse yo el tema presidencial? Es usted. Es el canal del gobierno el que me está haciendo esa pregunta, no yo“, declaró el alcalde.

E incluso, el alcalde de La Florida disparó contra la propia comunicadora. “Carla, dígale al editor que haga bien las preguntas… “, le dijo. A lo que, Carla Zunino rápidamente le contestó: “A mí me está ninguneando, nadie me está hablando nada“.

La replica de Gustavo Huerta a alcalde Carter

Fue en ese instante, tras la critica de Carter a Carla Zunino, que se metió Gustavo Huerta en el intercambio de palabras, con la finalidad de hacerle una aclaración al alcalde. “El desconocimiento que tiene usted de los medios de comunicación… Usted dice que nadie le va a enseñar como ser alcalde, en fin, pero acá hay un desconocimiento notable“, aseveró el comunicador.

Y luego, agregó: “Yo no sé, si en esta aspiración, que yo también se lo pregunté, y usted dijo que ‘sí, que uno aspira como político y de manera válida, llegar a una carrera presidencial’, y resulta que acá usted en los últimos días se ha sentido súper atacado y solamente son respuestas de ataque a la prensa“.

“Acá, usted recién dijo ‘canal de todos los chilenos’, después ahora dice ‘canal del gobierno’ y en ningún caso. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos compete respecto a la preparación de esta entrevista, no hemos tenido siquiera alguna sugerencia respecto a los temas a tratar de parte de nuestro equipo editorial. Ni menos de más arriba“, complementó el periodista.

Y por último, Gustavo Huerta señaló que “entonces, de verdad que así es súper complicado que usted no pueda responder preguntas ante inquietudes también de la ciudadanía Acá nos estamos para hacer relaciones públicas. Y muchas veces las preguntas incomodan a los entrevistados“.

Carla Zunino frenó en seco a Rodolfo Carter

Finalmente, antes de cerrar la entrevista, Carla Zunino le aclaró unos puntos a Rodolfo Carter. “Ya, alcalde. Bueno, le agradecemos por esta entrevista. Ojalá no subestime en que somos seres pensantes que podemos decidir qué preguntamos, que no estamos pre pauteados y que hay temas de interés de público, que en este caso una periodista, se lo digo como periodista mujer: A mí nadie me pautea“, cerró.

Posteriormente, además Carla Zunino subió una storie en Instagram, donde se refirió a la compleja entrevista que tuvo con el líder municipal de La Florida. “Respeto al alcalde Rodolfo Carter, como a todos los entrevistados. Pero me ofende que se ningunee mi trabajo insinuando que el gobierno, el editor o alguien me manda a preguntar algo con fines políticos. Nadie me sopla por la oreja ni me pautea las preguntas”, expresó.

“Como dije ahí, mi compañero y yo somos seres pensantes, que estamos para hacer las preguntas que libremente los invitados pueden responder“, adicionó y remató.