Escándalo mundial: Clara Chía es acusada de serle infiel a Piqué con ¡Pep Guardiola!

El mundo se ha impactado con las informaciones de última hora: Clara Chía le habría sido infiel a Piqué con Pep Guardiola.

Las informaciones comenzaron rápidamente a viralizarse en redes y portales, incluso los más serios dedicados al deporte.

Es que el supuesto engaño de la joven al futbolista con el conocido DT sería una bomba mediática difícil de eludir.

Pero, ¿de dónde surgió esta extraña vinculación? Las explicaciones son aún más alocadas, y en ADN te las explicamos.

Todo partió porque el medio catalán Diario Sport lanzó el rumor, asegurando que la relacionadora pública habría tenido un romance con el entrenador del Manchester City.

“Varios medios apuntan que Clara Chía podría haber mantenido una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del F.C. Barcelona. De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente”, replicaron en el sitio Semana.

Y agregaron que “es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barca”.

