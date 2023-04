“Estoy amenazada con mis hijos”: Perla Ilich expone dramática situación de su familia

Un dramático pedido de ayuda hizo Perla Ilich a sus seguidores en Instagram. La gitana dio a conocer una denuncia contra un gitano venezolano que la ha amenazado a ella y a su familia. Además, la exchica reality contó que este sujeto, que es la expareja de su hermana, ya le disparó a otra mujer, la madre de sus hijas, en Venezuela.

“A todas las personas que me siguen, a todas las personas que me quieren: necesito que compartan este video, por favor. Porque voy a hacer una denuncia. De acá me dirijo a la PDI, voy a hacer una denuncia, tengo un problema muy grande. Estamos amenazadas por una persona y quiero que compartan este video por favor”, dijo Perla en un video que subió a Instagram.

Luego agregó: “Estoy siendo amenazada, mi casa está amenazada. Mis hijos están amenazados por una persona que hizo un delito muy grande en el país de Venezuela. Es un venezolano, un gitano venezolano, que llegó a Chile hace un tiempo y ahora es el exnovio de mi hermana”.

“La maltrató”

Tras ello, la influencer gitana entregó más detalles acerca de su denuncia. “Voy a contar un poco lo que pasa, para que por favor puedan compartir este video. Porque estoy siendo amenazada con mi familia, por esta persona. Contexto: la expareja de mi hermana la está amenazando. La maltrató, le hizo un maltrato psicológico muy grande“, afirmó.

“La maltrató muchas veces. Ella fue una de las muchas mujeres que se han callado cuando han sido maltratadas o golpeadas. Y mi hermana fue maltratada durante mucho tiempo. Mi hermana fue maltratada psicológicamente, sufrió una violencia muy grande psicológicamente, también con golpes, con amenazas, por esta persona que su nombre es Israel“, añadió después.

“Todo lo que me pase a mí o a familia, que ustedes sepan que es de parte de esta persona“, sostuvo.

“Es un gitano que estaba en Venezuela”

Más adelante, brindó información para que no confundan a quien la amenaza, con el exmarido chileno de su hermana. “La expareja de mi hermana, que es un gitano, no es un chileno, para que se entienda bien y no me mezclemos las cosas. Mi hermana estuvo casada mucho tiempo con una persona que no era gitana. Tiene un hijo, se separaron, mutuo acuerdo y están bien gracias a Dios“, explicó.

“Mi hermana estuvo viviendo una vida de gitana y chilena durante mucho tiempo. Y ella también conoce mucho de leyes chilenas. Por eso les estoy comentando, acá el problema no es que con la expareja que es un chileno, no. El problema es con la expareja que es un gitano que estaba en Venezuela, que es un gitano venezolano”, complementó.

“Le disparó a su mujer y la dejó paralítica”

Posteriormente, Perla Ilich reveló que este sujeto cometió un delito grave en su país y por eso llegó a Chile. “Cuando estaba Venezuela, este gitano le disparó a su mujer. Cosa que nosotros no sabíamos. Le disparó a su mujer y la dejó paralítica. La dejó en silla de ruedas. La expareja de mi hermana escapó de Venezuela a Chile, pasando todos los controles que hay, llegó a nuestro país“, afirmó.

Y minuto después, se refirió a la relación que tuvo con su hermana. “Entonces, tuvo una relación con mi hermana, si no me equivoco, durante un año. Donde la maltrató psicológicamente y verbalmente. La golpeó, la amenazó para que ella no lo dejara“, manifestó.

“Mi hermana Lola trató de dejarlo durante mucho tiempo, durante casi siete meses. Cuando se enteró que esta persona le había disparado a su mujer. Cuando mi hermana se enteró de que esta persona era prácticamente un asesino buscado, mi hermana quiso dejarlo y él la amenazó. Ahora, esta persona empezó a amenazarme a mí“, adicionó.

“Yo vi que mi hermana estaba sufriendo”

Y así, después, la exchica reality expuso porque este sujeto empezó a amenazarla a ella. “Porque cuando yo vi que mi hermana estaba sufriendo una violencia tan grande, estaba siendo abusada, estaba siendo golpeada, estaba siendo amenazada. Y nunca pudo llegar a la PDI y a Carabineros, porque esta persona la amenazaba”, aseguró.

“La golpeaba como a muchas mujeres de nuestro país que sufren violencia y se callan por miedo a que las maten. Mi hermana lo sufrió. Mi hermana sufrió esta violencia de parte de esta persona”, añadió.

“Me quiso atropellar, quiso pegarme”

Y la gitana prosiguió con su denuncia: “Hoy día me están amenazando a mí. Están amenazando a mis hijos. Y están amenazando mi casa (…) Me quiso atropellar a mí. Quiso pegarme. Menos mal que los vecinos nos ayudaron. Esta persona es demasiado violenta”.

“Dijo a que a mí me iba a matar, que nosotros nos íbamos a arrepentir de haberlo conocido. Amenazó a mi padre, me amenazó a mí, amenazó mi casa. Es un prófugo de la justicia, acá no hay solamente una violencia intrafamiliar“, agregó.

Finalmente, Perla Ilich señaló que “yo no quiero ver a mi hermana en una cajón, ni que sea una más de tantas mujeres. Por eso estoy haciendo este video, porque esta persona ya dejó a una mujer en Venezuela en silla de ruedas, a la madre de sus hijas (…) Y su mamá lo está encubriendo“.