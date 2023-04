“Era tan chica, que mi mamá se dio cuenta”: Vanessa Daroch habló de sus inicios en el esoterismo

Vanesa Daroch fue la protagonista del último episodio de Tal Cual. En el programa de TV+, que en esta ocasión fue conducido por José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado, la tarotista habló de sus predicciones, además de que contó cómo se inició en el esoterismo.

“De hecho, era tan chica, que mi mamá se dio cuenta. Mi mamá empezó a ver cosas tan extrañas, y más en ese tiempo. Porque yo tengo 45, y entonces, en ese tiempo, era pecado hablar de todo esto de la vida después de la muerte. Yo estudié en el María Auxiliadora donde yo decía algo y me echaban po“, contó sobre sus comienzos como médium.

Su experiencia paranormal en el colegio

Tras ello, la tarotista relató una experiencia paranormal que tuvo cuando niña. “Con amigas más cercanas (…) Me acuerdo que estaba terminando la clase de educación física y nos sentamos con mis amigas en unas galerías que había en el mismo gimnasio del colegio. Y veo yo primero, pasar a una guagua“, afirmó.

Luego agregó: “Pero era tan ilógico, porque era así (pequeña) y a esa edad las guaguas no caminan. Pero iba casi corriendo. De hecho, iba piluchita pero con pañal. Y la veo pasar y le digo a mi mejor amiga, ‘¿lo viste?’, ‘sí’, me dijo. Entonces dije, ya no es algo mío, sino que alguien también está viendo lo que yo estoy viendo”

“Y empezamos a seguir, valientes. Y al frente del gimnasio había puertecita de este porte (pequeña) y la guagüita entra ahí. Pero lo raro fue, que esa puertecita tenía rejas. Y pasó… Empezamos a mirar hacia dentro, agachadas en el suelo, mirando hacia dentro, y se prende una luz al fondo (…) Yo debo haber tenido unos 10 o 12 años, más o menos”, añadió.

Más adelante, Vanesa Daroch explicó que después de ese suceso, vivió más experiencias similares. “Y de ahí nos empezaron a pasar cosas muy extrañas. Bueno, en el colegio en sí. Hay algo que me llama mucho la atención, que en los colegios católicos suceden muchos acontecimientos paranormales“, reflexionó.

Aseguró que veía gente muerta

Posteriormente, la médium expuso una situación similar a la que experimenta el protagonista de la película Sexto Sentido. “Mi mamá trabajaba en el (hospital clínico) San Borja Arriarán, por Santa Rosa. Entonces, yo salía del colegio y me iba al trabajo de mi mamá (…) Y al frente estaba la entrada y salida de la sala de necropsia y autopsia“, dijo.

“Entonces, constantemente venían carrozas. Venían los familiares, retiraban el cuerpo en el ataúd y se iban. Y yo todos los días le decía a mi mamá ‘ahí va una abuelita que falleció’, ‘ahí va un niño que falleció de un disparo’. Y mi mamá empezó a escuchar eso, y era cómo ‘a ver, espérate, aquí está pasando algo'”, complementó.

Y prosiguió con su anécdota: “Yo le decía, ‘la persona que va caminando ahí murió de tal cosa’. Yo veía que ellos caminaban al lado de sus ataúdes. Y ahí mi mamá ya puso ojo (…) Mi mamá dijo, ‘aquí hay algo raro’“.

Finalmente, Vanessa Daroch señaló que le agradece “enormemente a mi mamá. Porque trabajando en un hospital, podría haberme metido a psicólogos, psiquiatras, empastillarme, cuanta cosa, que se hacía en ese tiempo. Y no, ella me dejó volar“.