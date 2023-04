Doctor Ugarte recuerda dolorosa pérdida que sufrió en época de Dictadura: “Le dieron un tiro en la cabeza, así como si nada”

El Doctor Sebastián Ugarte fue el último invitado al programa Te Paso a Buscar, en el que conversó de todo con Pancho Saavedra.

En el momento, la conversación migró a los difíciles momentos que tuvo que enfrentar el profesional durante el periodo de Dictadura Militar, esto debido a que pasó sus primeros años como médico, en la época de Pinochet.

“Bueno, fueron años duros, yo tenía ciertos antecedentes por haber sido dirigente estudiantil”, partió diciendo el doctor.

En ese mismo contexto, explicó que “no tenía abiertas las puertas en el sistema para trabajar. Tuve que ir a trabajar a un lugar rural, en Río Negro, como médico rural”.

“Hablé con las autoridades en Río Negro, les dije ‘quiero que sepa por mi’, porque ya me había pasado que me presentaba a concursos y después llegaban mis antecedentes, y sin explicación me quedaba en la calle”, indicó Ugarte.

Asimismo, añadió que “tuve que trabajar por el plan de empleo de jefes de hogares, ese era el plan del mínimo para los doctores. Trabajaba lo mismo que los otros médicos, pero me pagaban por el plan de empleo mínimo. El mejor egresado de la universidad”.

A partir de la conversación, el profesional recordó una compleja situación que debió enfrentar en ese tiempo: asesinaron a uno de sus amigos.

“Un gran amigo mío, muy cerca mío, recibió un balazo en plena cabeza, un estudiante de medicina”, explicó Ugarte a Pancho.

El doctor le reveló al comunicador que él estuvo ahí, y que fue testigo del momento.

“Estaba marchando en una protesta y le dieron un tiro en la cabeza, así, como si nada”, dijo. “Son muchos”, añadió, mostrándose notablemente afectado por el lamentable recuerdo.