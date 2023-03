“Es un álbum de duetos que yo quería hacer hace muchos años, y entre la pandemia y todo no lo había logrado“, fueron las palabras que utilizó Marcelo Hernández, o más conocido como “Tío Marcelo”, para anunciar el nuevo disco de covers de las canciones más populares de Cachureos.

Una producción musical con la que contará con la colaboración de importantes artistas, partiendo por la banda Natalino. Y es que fue con el productor de este grupo, Hugo Manzi, que Marcelo se contactó para su ansiado álbum de covers del icónico programa infantil. “A él le encantó la idea“, afirmó el animador en conversación con hoyxhoy.cl.

Participarán varios artistas famosos

Tras ello, Tío Marcelo contó que al contactarse con diferentes cantantes y agrupaciones musicales, “la respuesta fue positiva de todos los que hemos hablado“. De tal manera, que ya tiene asegurados a varios artistas, como Sinergia, Tommy Rey, José Alfredo Fuentes, Lucybell, Kanela de Noche de Brujas, entre otros.

“Con Sinergia estrenamos Zancudo Draculón en Lollapalooza, tuvo mucho éxito. Y este otro mes sale Congelao, con Tommy Rey. Ese justamente uno de los grandes éxitos de Cachureos, que en Spotify suma más de cinco millones de reproducciones, y más de 20 millones en YouTube“, comentó después.

Luego, dio a conocer que habló con José Alfredo Fuentes, con quien harán el cover de la canción A mover el pollo. “Le pregunté y me dijo: ‘Feliz grabo contigo’“, sostuvo. Sin olvidar, que también informó que Lucybell hará el cover de La Mosca y Kanela de Noche de Brujas el de Las Vocales.

Al respecto, Marcelo Hernández explicó que estas nuevas versiones de los hits de Cachureos, serán a duo con él. Pero, con “la onda de ellos, no la de Cachureos. O sea Tommy Rey canta con su sonora y yo participo con ello“.

“Si nos ponen un estadio metemos a 20 mil personas”

Más adelante, se refirió a la vigencia de Cachureos. “A nuestros shows van miles de personas. Si nos ponen un estadio metemos 20 mil personas. Porque las canciones las cantan desde las abuelitas, que aparte cantan mis canciones de cuando yo era cantante, hasta los niños“, aseguró.

“Los niños de ayer son los papás de hoy, que hacen que sus hijos escuchen las canciones. Los jardines infantiles las cantan. Es como que no se agota nunca el público de Cachureos“, complementó.

Y posteriormente, Tío Marcelo explicó cuál es la receta para que la música para niños tenga éxito. “Que no sea infantil, porque los niños son más avispados de lo que uno cree. Yo siempre les canté canciones para adultos, porque las canciones que yo mandaba a hacer no eran para niños, eran divertidas no más“, indicó.

“Zancudo draculón yo le dije a Gogo Muñoz, que es el autor, que me hiciera una canción de un zancudo que pica y molesta con un ritmo que no era infantil. El Congelao tampoco, es un ritmo para jugar nomás. A mover el pollo es salsa. El baile del perrito, igual. Pero yo no lo hacía a propósito sino que yo decía: ‘Estas canciones le van a gustar a los niños’ y les gustaban“, adicionó.

“Tampoco hay mucho interés en entregar cosas para los niños”

Tiempo después, comentó la ausencia de programas juveniles como Cachureos en la televisión actual. “Es más barato comprar cosas en conserva que producir, esa es la única explicación. Ponen monos animados o cualquier cosa de afuera. La creatividad no existe. Se hace lo que se supone que está pegando en otra parte y lo ponen“, declaró.

“Y en los niños sale mucho más barato poner un dibujo animado que contratar actores, estudio, escenografía, por eso no hay. Aparte tampoco hay mucho interés en entregar muchas cosas para los niños, así lo veo yo“, añadió.

Finalmente, señaló que “yo tengo otro proyecto con niños. Una vez lo presenté a TVN, hace mucho tiempo, y ni siquiera me contestaron. Un proyecto que estoy seguro de que funcionaría, con un grupo de niños y canciones y nada más. No como era Cachureos, otra cosa. Pero no he recibido llamada de nadie para conversar y yo tampoco lo he buscado, sinceramente“.