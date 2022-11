No pudo quedar más emocionado Marcelo Hernández, o más conocido como Tío Marcelo, después de presentarse junto a los personajes de Cachureos en la Teletón 2022. Y más feliz aún debe haber estado, luego de conocer la recepción que tuvo en el público, quienes entonaron todas las canciones de este emblemático programa infantil que comenzó en el año 1983.

Son muchas las personas a las que Cachureos les marcó su infancia. Y es que hablamos de un programa para niños y niñas, que se emitió entre 1983 y el año 2008, siendo parte entonces, de la niñez de muchos de los ahora adultos que crecieron durante esos 25 años. Un espacio infantil que fue emitido por TVN, Canal 13, La Red y ETC.

Es por ello, que para muchos ver al Tío Marcelo junto al Gato Juanito, Epidemia, el Conejo Wenceslao, el León Chester, el Señor Lápiz, el Señor Oso, Chanchoman, la Mosca, el Zancudo Draculón y Don Walo, fue sinónimo de nostalgia y diversión. Sin olvidar que incluso los más pequeños, disfrutaron a totalidad el show de esta banda de corpóreos.

El líder de Cachureos estaba visiblemente conmovido

Y tras la presentación, el Tío Marcelo no pudo ocultar su emoción. “Doy gracias a Jesús y a María, que me han tocado la frente con esta suerte de que la gente, que no nos conoció, sea fanática de Cachureos. Los jóvenes de tu edad, a lo mejor ya no estaban cuando yo salí con Cachureos de la televisión. Sin embargo, los niños más chiquititos, también son fanáticos“, expresó.

Durante la performance de Cachureos en la Teletón 2022, Marcelo Hernández apareció con una polera en la que tenía una ilustración del León Chester como Steve Harris de Iron Maiden. “Mi hijo tiene una cosa que se llama El grito, el grito. Ahí están todas las poleras de Cachureos“, dijo al respecto el icónico animador del programa infantil.

