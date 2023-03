“Trabajar con ella, nunca más”: Mauricio Israel habla de lo mal que lo pasó con Nataly Chilet en “Sígueme y te sigo”

Fue a principios de enero que Nataly Chilet renunció a Sígueme y te sigo para tener su propio programa en TV+, llamado El secreto de…, que sigue en emisión. Y en su paso por el espacio sobre farándula del canal, la periodista en más de una ocasión causó revuelo por sus desencuentros con Mauricio Israel, acerca de quien admitió tener a una animadversión.

Fue en el mismo programa Sígueme y te sigo, que tras una pregunta del conductor Francisco Kaminski, que Nataly Chilet se refirió a su enemistad con el comentarista deportivo. “Yo tengo que ser muy honesta. Desde antes que llegara Mauricio Israel, cuando me enteré de que venía, yo me sentí incómoda con la situación. Porque hay cosas que me molestan“, afirmó.

“Por eso yo ese día le escribí a Marisol Gálvez para tener su versión respecto a la historia con Mauricio (…) Sentí que él no podía venir a decir que es una blanca paloma, siendo que él tenía un peso y todos tenemos una historia, por supuesto. Entonces en ese momento a mí me provoca un rechazo“, añadió después.

Mauricio Israel y sobre cómo fue trabajar con Nataly Chilet

Y tres meses después, en conversación con Todo se sabe, de La Hora, Mauricio Israel también comentó su mala relación con la periodista. “No fue una experiencia muy agradable (…) Cuando una persona entra predispuesta, es difícil cambiarla. Y cuando te atacan, y te atacan y te atacan, yo preferí no discutir. Yo prefiero ser caballero y no entrar en la pelea“, sostuvo.

Más adelante, expuso que nunca pudo solucionar con la peridoista su conflictiva convivencia en el panel a través del diálogo. “Nunca lo conversé con ella, nunca se abrió a conversar nada“, acusó el comentarista deportivo. Para después revelar que además, él solamente fue “uno con los que tuvo problema, no solamente fue conmigo“.

Posteriormente, el conductor de Círculo Central se refirió a la salida de Nataly Chilet de Sígueme y te sigo. “Sale del programa porque le dieron una oportunidad para hacer otra cosa. Y creo que es mucho mejor lo que está haciendo hoy día a lo que estaba haciendo en el panel. Donde no tenía la misma química que tenía con todo el resto de los integrantes“, aseguró.

Finalmente, Mauricio Israel señaló sobre Nataly Chilet que “le deseo todo el éxito del mundo. Pero trabajar con ella nunca más… Nunca más“.