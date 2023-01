Nataly Chilet renuncia a “Sígueme y te sigo”: afirman que diferencias con Mauricio Israel fueron “insostenibles”

Nataly Chilet no sigue en Sígueme y te sigo. Todo partió a raíz de los constantes desencuentros con Mauricio Israel, su ahora excompañero en el programa de TV+. Tras tener diferentes conflictos con el conductor de Círculo Central, los problemas se extendieron a los demás panelistas, lo que ocasionó su salida de espacio farandulero.

“Nataly hoy no apareció al programa, porque antes se metió a hablar con los ejecutivos, después que se peleó con Kaminski (…) Se había peleado con todos, menos con Andrés Baile, porque la sabia llevar. Le paraba los carros“, señaló una fuente consultada por el portal Show y Fama.

Y luego, el anónimo informante agregó: “Pero, se peleó con la Titi García Huidobro, Mauricio Israel y con Kaminski fue la última pelea que tuvo“.

La comunicadora de TV+ avisó a través del grupo de WhatsApp que tenía con los demás panelistas del programa su salida. Además, de que dejará de aparecer en el canal durante los próximos días, debido a que tendrá pronto otro proyecto televisivo. Justo antes de Sígueme y te sigo, irá con El secreto de…, un nuevo espacio que conducirá.

Su mala relación con Mauricio Israel

Fue tras una pregunta de Francisco Kaminski, en una de sus últimas apariciones en Sígueme y te sigo, que Nataly Chilet se refirió a su animadversión por Israel. “Yo tengo que ser muy honesta, desde antes que llegara Mauricio Israel, cuando me enteré de que venía, yo me sentí incómoda con la situación porque hay cosas que me molestan“, declaró.

“Por eso yo ese día le escribí a Marisol Gálvez para tener su versión respecto a la historia con Mauricio (…) Sentí que él no podía venir a decir que es una blanca paloma, siendo que él tenía un peso y todos tenemos una historia, por supuesto. Entonces en ese momento a mí me provoca un rechazo“, añadió finalmente.