“Es como un gobierno paralelo”: la reflexión de José Antonio Neme por el procedimiento anti-narco en La Florida

Esta mañana, el alcalde Rodolfo Carter lideró un polémico procedimiento en la población Los Quillayes, en La Florida, que consistió de la destrucción de la ampliación de un inmueble presuntamente vinculado al narcotráfico. Un operativo que tuvo resistencia por parte de varios vecinos, y que fue blanco de un amplio seguimiento por parte de diferentes medios.

Y uno de los canales en los que se analizó esta controversial medida llevada a cabo por el alcalde de La Florida, fue en Mega. Más precisamente, en su matinal, Mucho Gusto. En este espacio, su conductor José Antonio Neme se refirió al impacto político que tendrá a nivel nacional este procedimiento, y afirmó que el gobierno debe reaccionar al respecto.

“Aunque no nos guste, pone al ministerio del Interior en una posición súper difícil. Porque el ministerio de Interior va a tener que opinar sobre un comportamiento, sobre una idea, sobre una planificación, que hace un alcalde y que le correspondía eventualmente a Interior. Entonces, es muy delicado“, planteó Neme al comienzo.

“Yo de verdad no sé qué pensar. No sé cuál va a ser la evaluación que haga Carolina Tohá de esto. Pero, ¿qué va a decir? ‘Sí, valoramos el gesto de Carter’, ‘no, el gobierno en realidad no está en esa línea, creo que esto es efectista’“, añadió después.

“La república independiente de La Florida”

Más adelante, el periodista se refirió al impacto del procedimiento anti-narco del municipio. “Pero acá tenemos un operativo, un despliegue no menor… Es como un gobierno paralelo (…) La república independiente de La Florida. O sea, lo que quiero decir es que el gobierno tiene que en un breve plazo decir algo de esto. Para bien, para mal, cada uno juzgará”, sostuvo.

Finalmente, José Antonio Neme señaló que “yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto de la conducta del alcalde. Lo que estoy diciendo, es que este operativo es de una magnitud muy distinta a lo que habíamos visto. Y obviamente hace un punto político. Y obviamente empuja a Interior a decir algo“.