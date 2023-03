“Feliz de compartirme con ustedes”: Camila Recabarren debuta en Onlyfans con sensual lencería

Tiempo después de haber anunciado su debut en Arsmate, una plataforma de contenido digital para adultos, Camila Recabarren en esta ocasión, recientemente dio a conocer su llegada a Onlyfans. En la popular red social donde se pueden subir desnudos y atrevidas fotografías a cambio de dinero de los suscriptores, la exMiss Chile ya cuenta con 14 fotos, un video y 72 me gusta.

“Primera vez en esta plataforma y feliz de compartirme con ustedes, mi lado sensual más salvaje“, escribió en una publicación. “Tengo contenido a fuego, atentos, envío por interno. Estoy súper on fire. Gracias por suscribirse y se agradecen las propinas“, añadió en otro post en su Onlyfans. “¡Por interno solicita contenido exclusivo!“, redactó también.

Su experiencia en la venta de contenido para adultos

Esto viene, luego de que previamente, arribara a la plataforma Arsmate, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la venta de contenidos para adultos. “Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza. Siempre me ha gustado sacarme fotos“, comentó Camila en entrevista con LUN.

“Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo es que haría lo que me gusta“, añadió después.

Más adelante, la exMiss Chile se refirió en profundidad a lo que le costó llegar a esta plataforma. “Había una resistencia brutal. Si tú le preguntas a una amiga sobre si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta habría sido ‘jamás’. Encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente no se atreve a cambiar algo es gente rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente“, afirmó.

Finalmente, en esa entrevista con LUN, Camila Recabarren señaló que “yo sé que van a haber amigos y amigas que no me van a apoyar, pero me da lo mismo. Lo veo como algo bueno (…) Esta plataforma está buenísima para saber con qué gente cuento. Va a alejar automáticamente a la gente que no está conmigo. Esto va a ser un filtro natural para mi entorno“.