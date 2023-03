Pronto se cumplirá un mes desde que Arturo “Kiwi” Walden” besó a Pamela Leiva sin su consentimiento. Por ello, el exnotero de Buenos días a todos fue despedido de TVN. Y a raíz de esta situación, él se encuentra en un difícil momento, en el que ha recurrido al humor para salir adelante.

Y es que en diálogo con La Hora de Conversar, Kiwi no solo se refirió a los complicados días que ha tenido tras su despido del canal estatal. También comentó que, junto a un amigo humorista, ha buscado superar esta amarga experiencia a través del stand up comedy.

En primera instancia, Kiwi afirmó que hubo una exageración de su beso a Pamela Leiva. “No era para tanto, han pasado las semanas y sigo pensando lo mismo. Me equivoqué, pero me hicieron sentir un depravado. Nunca pensé que esto terminaría así“, manifestó.

“He llorado harto, pero bueno, no queda otra que dar vuelta la página“, añadió después.

Hará un stand up comedy riéndose de lo ocurrido

Tras ello, hizo un reclamo al trato que le dio TVN cuando ocurrió este suceso, después del cual fue despedido de la señal televisiva. “Me llevaron a una pieza, dos camas y una mesa al medio. Faltaba solo una luz al medio y listo…“, afirmó.

“Me iban a pagar hasta ese día, y yo les dije ‘no pueden ser tan rasca’, de verdad no lo podía creer. Solo faltó que me mandaran en bus para Santiago. Me sentí humillado, me cortaron las manos“, comentó enseguida.

Finalmente, Arturo “Kiwi” Walden reveló que con un comediante busca superar toda esta polémica a través del humor. “Junto a mi amigo Pancho del Sur estamos trabajando en el show de stand up. ‘La culpa fue del primer beso’, la idea es reírme de mí, será un complemento para mis presentaciones“, cerró.