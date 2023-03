¡Al fin la verdad! Leonardo Farkas contó por qué terminó su amistad con Tonka y Parived

Es lejos uno de los capítulos más sabrosos de la vida de Parived y Tonka Tomicic: su amistad y posterior quiebre con Leonardo Farkas.

Es que la animadora, su exmarido y el millonario junto a su mujer forjaron una cómplice relación donde se les vio compartiendo fiestas y viajes.

De hecho, existen registros de las dos parejas bailando música setentera a bordo de un yate, o el antecedente de que el empresario habría financiado la boda de la conductora en Jerusalén.

Sin embargo, todo eso se derrumbó. Y comenzó a notarse cuando el blondo no invitó a la figura de Canal 13 y a su compañero a uno de sus apoteósicos cumpleaños, donde sí asistieron rostros del jet set nacional.

Farkas y el adiós a Tonka y Parived

Así, mucho se especuló al respecto. Y el tema reflotó con las informaciones del Caso Relojes, donde se supo que en anticuario estaba siendo investigado por la receptación y venta de joyas.

Es que varios comenzaron a ahondar en si estos negocios habían sido los causantes del quiebre entre Farkas y la pareja. “Acá hubo un tema económico”, comentó por ejemplo la periodista Conty Ganem en Contigo en la Mañana.

En ese matinal, abordaron la situación durante el lunes. Y la misma profesional relató que “Leonardo Farkas asesora a Parived en la compra de una minera… ‘Yo creo que esta minera va a entregar mucha plata’, le habría dicho”.

No obstante, el emprendimiento no resultó. “No le dio ni uno. Parived quedó endeudado y va donde Leonardo Farkas y le dice: ‘amigo me asesoraste muy mal, dile a los dueños de la minera que me devuelvan la plata’. Ahí se pelean”, reveló.

La verdad de Leonardo

Frente a todas estas versiones, el principal aludido decidió alzar la voz. Y Leonardo ocupó su cuenta en Twitter para dar cuenta de su verdad.

“Frente a versiones falsas difundidas por medios de comunicación, aclaro: Nunca – ni mi señora ni yo- nos hemos peleado con Tonka o Marco Antonio”, señaló.

Luego, agregó que “nuestro distanciamiento fue por razones externas y privadas y sin ninguna relación con todo lo que se ha especulado”.

Frente a versiones falsas difundidas por medios de comunicación aclaro:

Nunca – ni mi señora ni yo- nos hemos peleado con Tonka o Marco Antonio. Nuestro distanciamiento fue por razones externas y privadas y sin ninguna relación con todo lo que se ha especulado.

Leonardo Farkas — leonardofarkas (@leonardofarkas) March 13, 2023

De esta forma, Leonardo Farkas planteó su parte de la historia, dejando claro a qué se debió el fin de los bailes y las risas con Tonka Tomicic y Parived.