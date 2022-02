Caso Parived: Twitter reflotó por qué se acabó la amistad de Farkas y Tonka Tomicic

Es una de esas dudas que siempre quedó en el aire: ¿por qué Leonardo Farkas dejó de ser amigo de Tonka Tomicic y su pareja Parived?

Recordemos que el trío era de lo más cercano, junto a la esposa del millonario Betina, con quien incluso viajaron varias veces.

De hecho, Leonardo y su mujer oficiaron como testigos del enlace secreto de la animadora en Jerusalén. Y luego se filtraron varias fotos de vacaciones juntos, hasta bailando en un yate.

Sin embargo, de pronto todo se cortó. Y los partners se separaron sin que nadie supiera realmente qué sucedió entre ellos.

Farkas y su quiebre con Tonka y Parived

Por eso, en medio de los nuevos detalles de la investigación a Parived por sus vínculos con contrabandistas de joyas, el nombre del empresario salió al baile.

Esto porque muchos en el cibermundo empezaron a especular que la gran razón de este distanciamiento podrían haber sido los negocios ilícitos del esposo de Tomicic.

“Parived y Tonka hicieron amistad con Leonardo Farkas, viajaron juntos por el mundo… hasta que Parived le ofreció participación en una minas de oro que nunca existieron… Farkas invirtió en el negocio y se lo cagaron. Fin de la amistad”, publicó el usuario CoteloM.

En tanto, la tuitera LaEufe indicó que “hace tiempo leí que la causa del quiebre Farkas/Tonka fue un negocio fracasado de Parived en el que Farkas habría invertido, supuestamente en antigüedades. Su pareja televisiva lo desmintió, salvo el millonario afectado. El tiempo descubrió la verdad que ya había sido publicada”.

Así, los posteos especulativos se multiplicaron en la plataforma, donde el nombre de Farkas se convirtió rápidamente en TT.

No obstante, la única verdad respecto a su quiebre la tienen ellos. Y, al respecto, la figura de Canal 13 dijo hace un tiempo que el fin de su amistad “no tiene que ver ni mi marido. Mucho han especulado que tiene que ver con dinero. No es así. Es una cosa que sucedió entre los dos. Para mí queda ahí. Y te insisto, desde ese entonces tomamos distancia, nosotros en particular. Nos quisimos alejar. Nos pareció lo correcto. Y son cosas que pasan”.

De esta forma, Leonardo Farkas salió a la palestra en medio del complejo presente de Tonka Tomicic y Parived, ella lejos de la pantalla y él cercado cada vez más con la investigación sobre las llamadas “joyas robadas”.