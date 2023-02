“¿Es una fantasía?”: Priscilla Vargas impacta al usar su antiguo uniforme escolar

Este lunes muchos colegios volvieron a clases. Y Priscilla Vargas quiso homenajear a todos los escolares en Tu Día.

Por eso, la animadora no encontró nada mejor que sumarse a la locura de marzo calzándose su antiguo jumper.

Una prenda que mantiene guardada en su clóset y que, sorprendentemente, le quedó como un guante, como si los años no hubiesen pasado por ella.

De hecho, esto generó que la figura de Canal 13 se llenara de piropos, compartiendo además el registro en su Instagram.

Priscilla colegiala

Así, la conductora manifestó que “al verse con un uniforme uno piensa en los buenos tiempos, porque da lo mismo si te fue bien o mal en el colegio”.

Y agregó que “a mí me encantaba estar con jumper, era mucho más cómodo que andar con falda y blusa. Yo no me lo sacaba en todo el día, no llegaba a la casa a sacarme el uniforme, me gustaba”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Priscilla Vargas Abuhadba (@pri.vargas.a)

Luego, en su cuenta expresó que estaba “de pingüina” y que “salí el ‘96 del colegio. Básicamente el siglo pasado. Pero a 27 años aún me queda bueno mi querido uniforme. ¡Háganse esa!”.

Una imagen que solo congregó piropos. “Con una compañera así voy hasta los feriados” y “la que puede, puede”, “es una fantasía sexual??? ¿O algo así??? Qué entretenido. ¡Me gusta esa actitud!!”, le dijeron.

De esta forma, Priscilla Vargas sorprendió con todo para recibir al temido marzo y la época escolar. Y a ustedes, ¿les queda bueno el uniforme?