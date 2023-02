“Fue precioso lo que pasó”: Gonzalo Valenzuela gozó con todo la rutina y el beso con Pamela Leiva

Con su beso con Pamela Leiva, Gonzalo Valenzuela obtuvo un instante en la rutina de la humorista, que nunca va a olvidar. Y es que, no solo fue partícipe de uno de los momentos más aplaudidos y comentados de la noche, sino que también, disfrutó a carcajadas durante toda la presentación de la comediante.

“Son cosas que pasan ahí en el momento y qué bueno que haya sido algo simpático. Ella misma se estaba riendo. Pasó así y se lo agradezco profundamente porque fue muy buena onda ella. Me hizo cagar de la risa, no podía más“, dijo el actor a La Tercera, sobre su beso con la humorista y exparticipante de reality.

“Lo de la parte final con Fabrizio, que estaban bailando, yo ya me tiraba al piso, si no hubiesen estado las cámaras podría haberme hecho pipí (ríe). Lo encontré notable, la felicito profundamente“, añadió después.

Su evaluación del humor en la primera noche

Más adelante, Valenzuela analizó toda la rutina de Pamela Leiva. “Se pasó. No la había escuchado nunca a ella hacer stand up y me emocioné. Fue precioso lo que pasó. Yo sé lo que es estar arriba. La gracia es que uno lo ve y parece fácil, decis ‘qué bien lo está pasando’. Y no es así, ¡es dificilísimo! No puede ser más difícil“, afirmó.

Finalmente, acerca de Pamela Leiva, Gonzalo Valenzuela señaló que “lo que se vive en el cuerpo es una bomba, no sabes lo que puede estar pasando. Se le vio gozar, ser cero oportunista de algún tema. Habló de ella sin hacerse la víctima ni ponerse en un lugar así. Habló de su cuerpo, su sexualidad, de ella como hija. ¡Del Jimmy!“.

“Un 10, se pasó, más encima, vamos a pololear“, remató al terminar.