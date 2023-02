“No soy una modelo, nunca lo seré”: Selena Gomez responde a las críticas sobre su aumento de peso

Selena Gomez habló recientemente acerca de como su medicación para el lupus afecta a su cuerpo, después de recibir una avalancha de comentarios negativos sobre su aumento de peso.

En un livestream de TikTok, la cantante y actriz de 30 años contó a sus fans que tomar la medicación a menudo le hace ganar peso.

“Cuando la tomo, tiendo a retener mucha agua, y eso es muy normal. Cuando dejo de tomarla, tiendo a perder peso”, dijo Gomez en la red social. “Solo quería decir y animar a cualquiera ahí fuera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que está pasando, y nadie conoce la verdadera historia”.

La ex chica Disney continuó: “Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos fatal, pero yo prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes, y creo que son lo que me ayuda“.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB

— Selena Gomez News 🎬 (@OfficialSGnews) February 16, 2023