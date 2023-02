“Todos quieren ser como él”: Eduardo Fuentes habla de su amistad con Felipe Avello

Eduardo Fuentes se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras su arribo a TVN. No solo debutó con un programa propio, que se llama Buenas noches a todos, sino que prontamente también se convertirá en el conductor del matinal del canal estatal y además es uno de los animadores de la Gala del Festival de Viña 2023.

Un periodista que comenzó su carrera televisiva en Mega, donde coincidió con Felipe Avello. “Arrendamos seis meses, pero parece que hubiéramos vivido la infancia y la vida completa. Lo conocí en Mega, en esa época él trabajaba en Mekano y yo en El Tiempo“, recordó en entrevista con La Cuarta.

Luego agregó: “Yo había terminado con una polola y necesitaba salir pronto del departamento. Un día Alex Hernández me dice ‘sabí qué, Felipe Avello anda buscando también, de pronto se pueden ir juntos’. Yo tenía re buena onda con él”.

“Me acuerdo tan claro cuando en ese momento me asomo como de un panel y le digo ‘oye, Felipe, ¿andái buscando arriendo?’, y me dice con su carita —lo imita—: ‘Sí, porque estoy viviendo en un lugar muy chico’. Y aparece un departamento muy cerca del Mega, después supe que era de una bibliotecaria del Canal 13″, añadió.

Tras ello, Fuentes comentó cómo fue vivir en ese mismo departamento junto a Felipe Avello. “Era grande, con dos piezas, estaba perfecto para nosotros. Y claro, fueron seis meses, pero pasaban tantas cosas todos los días en ese departamento que hay muchas anécdotas“, relató.

“Todos quieren ser como él, todos le copian”

Más adelante, el conductor de TVN se deshizo en elogios hacia el humorista. “Lo quiero mucho. Creo que cuando vivimos juntos estábamos en la misma posición, expectantes (…) Lo que hacía Felipe en ese minuto no estaba vinculado a la comedia abiertamente. Pero siempre, lo que él hiciera en el periodismo, el sustento era la comedia“, afirmó.

“Tiene la genialidad de irse adecuando y hoy encontró un formato que habita perfecto, y se convirtió en el mejor comediante del stand up. Todos quieren ser como él, todos le copian. Los otros comediantes lo han dicho, mientras no encuentren su voz, son Felipe Avello”, complementó enseguida.

Finalmente, sobre su amistad con Felipe Avello, Eduardo Fuentes señaló que “lo quiero mucho y admiro profundamente“.