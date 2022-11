Selena Gomez se ha abierto recientemente para hablar acerca de su salud mental y los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera para promocionar su documental My Mind and Me. La cinta muestra a la cantante como los fans nunca la han visto, y está disponible desde el pasado viernes 4 de noviembre en Apple TV+.

Selena Gómez: My Mind and Me sigue a la actriz y cantante Selena Gómez durante seis años de su vida a partir de 2015. En una entrevista con Vulture en 2022, Gómez explicó que el documental iba a seguir originalmente su gira Revival Tour de 2016 antes de centrarse en su viaje con su salud mental.

“No estaba bien. Esa es en realidad la única respuesta. No estaba bien y no podía continuar. Tuve que cancelar lo que necesitaba cancelar para poder vivir”, dijo Gómez sobre el cambio.

Gómez también dijo a Vulture que no planeaba ser tan abierta sobre su salud mental hasta el viaje de ella y el director Alek Keshishian a Kenia en 2019, donde se dio cuenta de lo universal que era la salud mental. “Alek y yo tuvimos un momento increíble con toda la gente de allí. Fue un momento en el que ambos pensamos: “Somos tan afortunados y tenemos tanta suerte de estar en nuestra posición”. Y nos dimos cuenta de que la gente de todas las partes del mundo se enfrenta a lo mismo: su mente. Tu mente lo es todo. Es lo que provee a tu cuerpo, a tu alma. Una vez que tuvimos todas las imágenes, creí plenamente que esto iba a ser algo más grande que yo”, dijo.

¿Cómo ver gratis el documental de Selena Gómez?

Selena Gómez: My Mind & Me está disponible para su transmisión en Apple TV Plus, que cuesta 6,99 dólares al mes.

Pero como parte del lanzamiento de este título, el servicio lanzó una promoción para poder verlo de manera gratuita a manera de una forma de mostrar su contenido y atractivos.

Desde el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre, los usuarios nuevos, así como los que ya hayan tenido Apple TV+, pero se hayan suscrito (y cumplan con una serie de requisitos especificados en su web oficial, podrán usar el código de Selena Gómez y acceder a dos meses de prueba gratis.

El código de la cantante es el siguiente: apple.co/selenagift