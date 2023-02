“La gente necesita show”: Coté López muestra su ayuda en los incendios tras ser criticada por su celebración en el 14F

Coté López mostró toda su molestia, luego de que recibir mensajes por Instagram en los que la criticaban por la manera en que celebró el Día del Amor junto con su marido Luis Jiménez. Ambos pasaron el 14 de febrero en un lugar especialmente diseñados para que ellos se expresaran su cariño, lo que fue blanco de críticas.

Tras ello, la empresaria expuso a través de Instagram la situación. “Mi gente hoy entré a mis DM y quedé mal con la cantidad de insultos hacia mí por gastar para el 14F. Por ejemplo: ‘¡Con la plata que tienen y no ayudan al sur!’, y otras cosas muy elevadas de tono para repetir. Pero básicamente que somos una mierda“, escribió.

“Mi gente, mi vida no es Instagram. De verdad me cansa, me estresa que hablen sin saber. Es siempre lo mismo. Para su tranquilidad, primero enviamos camiones. Y luego, no nos pudimos quedar tranquilos sin ir nosotros mismos para cerciorarnos que le entregaríamos a gente que realmente lo necesitara”, complementó después.

Coté López: “La gente necesita show”

Más adelante, María José López dio más detalles de la donación que hizo. “Estas fotos son de Pancho que también fue, le mandó a Cony que no pudo ir (ella preparó con el equipo cajas de ropa interior de Louis Antoine) y las otras son fotos que le envié a mi familia para mostrarles lo triste que era“, afirmó.

Posteriormente, la también modelo e influencer, deslizó una critica hacia quienes la cuestionaron. “Pero hueón, parece que la gente necesita el show. ¡Ahí tienen! ¿Contentos? Espero que antes de tratarme de lo peor, ustedes también hayan ayudado, aunque sea con un paquete de tallarines…”, manifestó.

“Iba a escribir ‘mi gente’, pero la verdad esa gente que me habla así no lo es. Porque mi gente sabe como soy, y sabe como me pongo (ríe) ¡Ya eso no!“, añadió enseguida.

Finalmente, en el pos data, Coté López señaló que “hubo mucha gente que nos ayudó a ir a comprar ropa de cama, comida, agua, a subir las cosas, etcétera. Les agradecemos mucho, ellos saben quienes son. Las fotos son de la semana pasada”.