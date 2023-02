“Me da lo mismo qué noche”: Paul Vásquez se ofrece para reemplazar a Yerko Puchento en Viña 2023

El lunes recién pasado se dio a conocer que Yerko Puchento se bajaba del Festival de Viña del Mar 2023. El actor Daniel Alcaíno tomó esta decisión, luego de que para el lunes 20 de febrero, el día en que se iba a presentar, remplazaran a Maná con la artistas Tini Stoessel y Emilia Mernes.

“Estábamos convocados para el día 20, el día con Maná, y después había que buscar un artista que convocara un público adulto, que fue la única condición que pedimos (…) Cuando vimos que no eran las condiciones para salir con ese público, quedaba la opción del día de Alejandro Fernández con Los Jaivas. También era un público favorable a nosotros”, dijo Alcaíno a ADN.

“Pero ya estaba por contrato oleado y sacramentado con Belén Mora. Y no se pudo cambiar eso, y bien, es respetable. A los artistas no nos gusta que nos anden tirando como pelota de fútbol para todos lados (…) Hizo respetar sus condiciones, solo que a mí no me respetaron las condiciones“, adicionó.

¿El Flaco a Viña 2023?

Tras ello, en conversación con LUN, Paul Vásquez comentó la decisión que tomó Daniel Alcaíno acerca de no presentarse en la Quinta Vergara, al no existir una convocatoria para un público más adulto en su día. “Creo que Daniel está cuidando a su personaje. Era un riesgo presentarse frente a adolescentes“, planteó.

“En general hay muchos jóvenes que no están ni ahí con la política. Les da lo mismo y si son más chicos, más alejado están de esos temas“, complementó enseguida.

Finalmente, al ser consultado si él está disponible para realizar su rutina en el Festival del Viña 2023 en reemplazo de Daniel Alcaíno, El Flaco respondió que “claro que sí. A mí me da lo mismo qué noche. Mi humor es transversal. No tendría problemas“.

De concretarse, Paul Vásquez volvería a la Quinta Vergara tras presentarse en solitario en el año 2020, donde ganó las Gaviotas de Plata y de Oro. A su vez que, en ediciones anteriores, siempre gozó de éxito como parte de Dinamita Show, al ganar premios en los años 1996, 2001, 2009, 2012 y 2015.

Aquí parte de la última rutina de El Flaco en Viña