Daniel Alcaíno y la baja de Yerko Puchento de Viña 2023: “A mí no me respetaron las condiciones”

Durante la mañana de este lunes, el mundo del espectáculo se desayunó la sorpresa de que Yerko Puchento, personaje creador por al actor Daniel Alcaíno, se bajó del Festival de Viña del Mar 2023, certamen dará comienzo este domingo 19 de febrero.

En concreto, el actor se presentaría sobre el escenario de la Quinta Vergara el lunes 20 de febrero, misma noche que las argentinas Tini Stoessel y Emilia, artistas que fueron confirmadas tras la baja del grupo mexicano Maná, quienes no arribarán a Chile por problemas de salud de su vocalista Fher.

En conversación exclusiva con ADN, Alcaíno explicó que “estábamos convocados para el día 20, el día con Maná, y después había que buscar un artista que convocara un público adulto, que fue la única condición que pedimos”. En la misma, el humorista comentó que al no cumplirse ese acuerdo, la decisión fue bajarse de la instancia, lo que no sucedió sin antes consultar sobre la posibilidad de cambiar el día.

“Cuando vimos que no eran las condiciones para salir con ese público, quedaba la opción del día de Alejandro Fernández con Los Jaivas, también era un público favorable a nosotros, pero ya estaba por contrato oleado y sacramentado con Belén Mora, y no se pudo cambiar eso, y bien, es respetable, a los artistas no nos gusta que nos anden tirando como pelota de fútbol para todos lados, sobre todo en el humor que es el riesgo que implica, la rutina, los chistes que uno prepara” afirmó para luego agregar que Belén “hizo respetar sus condiciones, solo que a mí no me respetaron las condiciones“.

Asimismo, Alcaíno se refirió a la gran inversión que hay detrás de cada espectáculo, afirmando que “nos preparamos, todo estaba perfecto, todas las condiciones, las cámaras donde iban a estar, mandamos a hacer tarimas, nos juntamos con Carla Gasic la maquilladora, la vestuarista para hacer el traje para el día de la gala, rutina para el día de la gala, arrendado departamento, utilería nueva, otro vestuario para que fuera un show excelente (…) entonces para qué vamos a arriesgar nosotros, si nosotros no pedimos ir, ellos nos fueron a ver y consideraron que era un buen momento para ir al festival”.

En tanto a lo económico, el intérprete explicó que “de cobrar era simbólico, teníamos más ganas de ir que de cobrar, pero si no respetaban ni siquiera eso (el día y público)” se tomó la decisión de salir de tarima, independiente de que la medida fue “de mutuo acuerdo, pero de mutuo acuerdo porque no nos quedó otra, sino nos están respetando el acuerdo, cómo vamos a subir“.

Para finalizar, Daniel Alcaíno no descartó la posibilidad de asistir a la próxima edición del Festival de Viña del Mar, destacando la importancia del certamen y su alcance a nivel mundial.