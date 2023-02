¿Rihanna está embarazada?: peculiar gesto en show del Super Bowl deja a sus fans sin palabras

Un show espectacular en el que simplemente brilló. Así se podría definir la presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023, quien apareció a eso de las 22:30 horas de Chile con un look completamente rojo e interpretando sus canciones más exitosas de sus 17 años de carrera.

Sin embargo, una pregunta se tomó las redes sociales durante el espectáculo de RiRi: ¿Está embarazada?

Fue el año pasado cuando la intérprete de Umbrella dio a luz a su hijo, el que fue fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Pero, hasta el momento, la artista no ha confirmado que esté esperando otro bebé.

Sin embargo, miles de fanáticos se hicieron la pregunta mientras la veían en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Sobre todo, cuando la oriunda de Barbados se tocó su abdomen.

“El gesto que hace Rihanna llevándose la mano al estómago, creo que es un gran y gordo ‘sí, estoy embarazada‘”, “Rihanna embarazada hace una presentación increíble y yo no puedo ni con mi vida” y “Rihanna volviendo a los escenarios después de seis años estando embarazada y cantando sus mejores temas, qué mujer”, son solo parte de los elogios que llenaron internet a favor de la intérprete de Bitch Better Have My Money.

rihanna volviendo a los escenarios después de 6 años estando embarazada y cantando sus mejores temas aaa QUE MUJER pic.twitter.com/WMuC5lK8fw — Ro | campeones del mundo (@luvbook_) February 13, 2023

Rihanna hizo su mejor show y embarazada, te observo, te analizo y te respeto, que reina💋pic.twitter.com/upWbQzbANZ — jeymu (@jeymu_) February 13, 2023

Rihanna una diosa 👑 — Jessica – ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ (@jessi_070820) February 13, 2023