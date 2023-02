¡Caída del cielo! Rihanna deslumbra con esperado show en el Super Bowl

La espera terminó. Con una deslumbrante y energética puesta en escena, este domingo Rihanna hizo su regreso a los escenarios en grande durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2023.

Luego de casi siete años alejada de los conciertos, la cantante nacida en Barbados impactó con un espectáculo de primer nivel en el State Farm Stadium al son de sus más grandes éxitos.

Cabe señalar que es el primer año que el Half Time Show es organizado por Apple Music, luego de que Pepsi abandonará el patrocinio de la esperada instancia.

El esperado show de Rihanna

Suspendida en el aire, la artista comenzó su presentación interpretando B*tch Better Have my Money, donde apareció con un vibrante overol rojo y un centenar de bailarines que la acompañaron durante todo el espectáculo.

Al descender de la plataforma, en cortos 15 minutos, RiRi hizo un recorrido por toda su carrera musical cantando y bailando sus hits Where Have You Been, Only Girl y We found Love.

En tanto, con el tema Diamonds, la artista decidió cerrar su presentación donde deslumbró a todos con su potente voz.

En medio del show, la cantante hizo un particular gesto que dejó a muchos marcando ocupado: se tocó el abdomen de forma sugerente.

Recordemos que la artista se alejó de los escenarios para concentrarse en sus marcas Fenty Beauty y Savage Fenty, donde también le dio tiempo para concentrarse en la crianza de su pequeño bebé nacido el 2022.