Harry Styles con enterito, Sam Smith como novio infernal y Lizzo en un inentendible look: Así fue la red carpet de los Grammys

Los Premios Grammys siempre dan que hablar con su red carpet. Y, en esta edición, no defraudó para nada.

Es que si bien hay personajes que son bien esperados esta noche, como Beyoncé o el encuentro entre Sam Smith y Adele, lo cierto es que los looks siempre llaman la atención.

Y en esta versión, hubo varios que se la jugaron, en un evento donde la moda y la música se unen de la mejor forma.

El cantante arribó con este look que, de una, impactó en redes sociales, debido a lo ajustado y colorido de su elección.

Sam apareció con Kim Petras como un par de novios un tanto diabólicos, muy de rojo y con una gran corte detrás.

Fue jugado, raro, inentendible, para algunos. El look tipo virgen con flores, con una capa que luego se sacó y dejó ver un vestido con detalles plateados, de Dolce & Gabbana

Cardi B and Offset pose for photos at the #Grammys. https://t.co/ECWZVFUeui pic.twitter.com/W64vwOrrvu

— Variety (@Variety) February 6, 2023