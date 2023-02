¿Acaso fue parodia? Gaspar Rivas se convierte en viral tras escena del “sheriff” de Hijos del Desierto

Sin duda, quedará en la retina del ojo público aquel punto de prensa que realizó el diputado Gaspar Rivas, cuando se autodenominó “sheriff”, con placa y todo. Durante la noche del jueves, Mega emitió un nuevo capítulo de Hijos del Desierto, en el que el parlamentario salió a colación.

En las redes sociales fue muy comentada la escena del comisario Hipólito Cárdenas (Rodrigo Soto), a cargo de la seguridad de Valparaíso. Delante de los habitantes, la autoridad policial lanzó un encendido discurso, muy similar al del diputado Rivas.}

La escena en cuestión

“Es por eso que hoy he traído esto”, dice Cárdenas, mostrando una estrella metálica ante el público. “El símbolo de la lucha contra la delincuencia. He aquí el sheriff en contra de la lacra inmunda y asquerosa“.

Y continúa: “Estoy dispuesto, señores, a dar la vida. Y lo digo muy en serio, porque hoy aquí en nuestro puerto se está matando gente. Estoy dispuesto a dar la vida por un disparo en la nuca, si es necesario, en contra de esa lacra inmunda“.

En la siguiente secuencia, Gaspar Sanfuentes (Jorge Arecheta) increpa al comisario Cárdenas. “Qué mierda cree que está haciendo”, le dice el protagonista de la teleserie. “El trabajo que usted no ha hecho“, responde el sheriff.

“El principal sospechoso está detenido, está esperando su juicio”, le contesta Sanfuentes. “Ah, sospechoso, entonces usted cree que no hizo nada”, espetó Cárdenas. “No lo dudo, pero eso no lo va a decidir usted o yo, lo va a decidir un juez“, cierra el personaje de Arecheta.

¿Igual a lo de Gaspar Rivas?

El 4 de agosto del año pasado, Gaspar Rivas realizó un discurso similar desde el Congreso Nacional, apuntando a la falta de seguridad ciudadana e incluso proclamándose el Nayib Bukele chileno, en alusión al presidente de El Salvador y sus crudas medidas de represión.

“Estoy dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea. He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas que inundan de drogas a nuestros jóvenes, a los cuales la izquierda progresista tiene el desparpajo de defenderles los derechos”, dijo Rivas en ese entonces.

Y el cierre de discurso dice: “Aunque tenga que entregar mi vida (…) voy a combatir a esas lacras asquerosas“.

¿Fue o no fue parodia a Gaspar Rivas lo de Hijos del Desierto? Al menos es posible.