Patricia Maldonado aún no olvida cuando Tonka Tomicic expulsó del set de Bienvenidos al Hermógenes Pérez de Arce. Como es habitual en el abogado y excolaborador de la dictadura, él defendía el régimen de Augusto Pinochet, cuando la animadora de Canal 13 le pidió que se retirara.

Esto en su momento, provocó el enojo de Paty Maldonado. Y transcurrido el tiempo, aprovechó que recientemente allanaron la casa de Tonka Tomicic, a raíz del denominado Caso Relojes (en el que su esposo Parived es investigado), para ironizar contra ella y recordarle la vez que echó del matinal a este abogado pinochetista.

“El escándalo de hoy en los canales fue horrible”

“Quiero darle un consejo a Tonka Tomicic y Parived (…) La verdad es que a mí no es una cosa que me interese. No estoy avalando el robo ni la estafa. Pero cuando hablemos de robo, estafa y sinvergüenzura, también hablemos de las cosas que ocurren en nuestro gobierno”, dijo la expanelista de Mucho Gusto al comienzo.

Luego, en su programa Las Indomables, agregó: “Hablemos las cosas como son ¡Todo debe ser pagado! Y no solamente debe ser sobre el escándalo que se armó hoy día, también debe haber escándalos en otro lugares. Hay 600 millones de dólares que no aparecieron nunca más, y la señora (Yasna) Provoste no ha dicho ninguna hueá”.

“Yo no estoy avalando lo de Parived, porque no lo conozco. Ni voy a avalar a la señora Tonka Tomicic porque no es amiga mía, no tengo ningún compromiso. Pero seamos justos, el escándalo de hoy en los canales fue terrible“, complementó después.

El consejo de Paty Maldonado a Tonka

Hasta que más adelante, la conductora de Las Indomables, decidió entregarle un irónico consejo a Tonka Tomicic. “Yo creo que ellos deberían buscarse un nuevo abogado y le recomiendo a la Tonka que busque a Hermógenes Pérez de Arce, yo que creo que es buen abogado para ella“, bromeó.

Y tras reírse junto a los panelistas del programa, Patricia Maldonado insistió: “Hagámoslo con humor. Don Hermógenes la puede defender. Y la va a recibir bien en su casa y no la va a echar, la va a dejar que entre“.