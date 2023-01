Harry Styles sufrió un problema de vestuario en su último show de Love on Tour, la gira con la que ha publicitado su álbum Harry’s House.

Los fans del británico ciertamente no olvidarán esta noche, especialmente los de la primera fila, y es que los pantalones del artista se abrieron de par en par mientras se presentaba para un estadio completo.

Harry estaba en el escenario en el Kia Forum en Inglewood, California el jueves por la noche cuando ocurrió el incidente.

Styles estaba cantando Music for a Sushi Restaurant cuando se arrodilló y se le hizo un enorme agujero cerca de la entrepierna que dejó a todos boquiabiertos. Como se puede ver en el video, el cantante se apresuró a cubrirse con la mano y continuó bailando, intentando “pasar piola”.

Todo esto se vuelve peor si consideramos las celebridades que estaban en el público. Estamos hablando de Kylie Jenner, Trevor Noah y Ellen DeGeneres, además de Jennifer Aniston. El mismo Styles ha confesado previamente que su primer crush de la infancia fue la actriz de Friends, por lo que solo podemos imaginar lo vergonzoso que debe haber sido para él.

