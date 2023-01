Álvaro Morales fue el invitado del último episodio de Juego Textual. En conversación con Sergio Lagos y las panelistas del programa de Canal 13, el actor habló de su alejamiento de la televisión, de su relación de un año con Katherine Salosny y de la vez que fue secuestrado en Rapa Nui.

A propósito de esta última anécdota, el hombre de recordados papeles en teleseries como Sucupira, Romané y Los Pincheira, explicó que este ocurrió durante las grabaciones de otra telenovela exitosa. Álvaro estaba en la filmación de Iorana cuando fue sorprendido por unos nativos.

“Estaba grabando la teleserie y había una escena en la me dijeron, ‘métete para allá y nosotros te vamos a hacer una señal para que tú llegues’. Entonces, yo estaba a pata, vestido de rapanui, de yorgo. Se supone que yo era un yorgo“, contó Álvaro Morales al comienzo.

Luego, agregó: “Había una escena de la Petu y no me acuerdo con quién… Con Falcón. Y yo tenía que llegar y pillarlos. ‘Ya, ponte detrás de las piedras que están allá’, entonces me pongo detrás de las piedras. Y estoy esperando que me den la señal, voy mirando… Y de repente siento un relincho“.

“Y miro para atrás y había un caballo. Sigo como el paneo de la cámara: está el caballo, la cabeza del caballo, el resto del caballo y un señor gigante con plumas, muy pectorálico digamos“, añadió enseguida.

La historia sigue…

Tras ello, el sujeto le dice “¿Qué hace tú aquí?”, a lo que Álvaro intenta explicarse. “Y yo le digo, ‘no, yo estoy haciendo una teleserie, yo soy actor no más’. Me empieza a hablar en rapanui y después caché que me estaba increpando. Y me empieza a tirar el caballo“, relató.

“Y yo dije, ‘oye, tranquilo, si no pasa nada, yo no estoy haciendo nada’. De repente siento por detrás, dos caballos más. Finalmente, me doy la vuelta y éramos cuatro. Y yo dije, ‘agarrarme con los caballos, puedo, pero con los yorgos, no’. Me empezaron a azuzar un poco para que me fuera“, complementó después.

“Y yo le dije, ‘oye, es que no me puedo ir, está aquí la teleserie, estamos aquí a la vuelta, por favor mira’“, adicionó.

La conclusión de la anécdota…

Hasta que, tras unos minutos, vio una manera de caerles bien. “Yo lleno de joyitas y plumas. Entonces vi que uno de ellos se fijó en mis joyas. El primero, el que yo supuse que era el jefe de la pandilla. Le dije, ‘¿te gusta? Te la regalo, toma’ (…) Lo miró, se lo puso y me dijo, ‘ven’. Me acerqué y me dijo, ‘súbete’“, rememoró.

Finalmente, Álvaro Morales señaló que todo terminó bien. “Me agarró, me subió al caballo y nos fuimos. ‘Oiga señor, es que tengo que grabar, es que para allá’, y nada. Empezaron a caminar por arriba de las rocas y yo abajo veía chiquitito a los que estaban grabando (…) Y de repente, me fueron a dejar a la grabación“, cerró.