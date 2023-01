“Afecta”: Yamila Reyna rompió el silencio en el Festival de Olmué sobre la infidelidad de Mono Sánchez

Yamila Reyna está brillando como nunca en TVN, donde no solo anima por estos días el Buenos Días a Todos, sino que además renovó contrato con el canal por todo el 2023.

Así al menos lo contó en el portal Tiempo X, donde habló de su presente muy exitoso en lo laboral, donde también es parte del espacio Hoy se Habla y, ahora, oficia de jurado en el Festival de Olmué.

“Siento que he crecido un montón, que he aprendido y que me hayan dado tantas oportunidades y que yo haya sabido cumplirlas, es un agrado para todos”, relató.

Pero además de esto, los medios presentes en el Patagual abordaron con ella la polémica infidelidad que habría sufrido de parte de su novio, Mono Sánchez, a quien habrían pillado mensajeándose de lo más subido de tono con algunas chiquillas.

Yamila Reyna y su estado sentimental

La argentina partió revelando al medio mencionado que “no tengo mucho tiempo para pensar en eso, solamente tiempo para trabajar y el tiempo que me queda lo aprovecho para comer y dormir”.

Y agregó que evidentemente el tema “afecta, pero estoy muy feliz con el presente que tengo y las cosas que van sucediendo creo que por algo suceden, y me hacen sentir más orgullosa de la mujer que soy”.

Luego, le preguntaron si el asunto con el arquero estaba finiquitado. “Prefiero no hablar del tema… Estoy bien”, mientras en otros portales de farándula aseguraron que todo se habría terminado y que incluso el papá del deportista habría tenido que ir, por estos días, a sacar las cosas de Sánchez del departamento de la trasandina.

De esta forma, Yamila Reyna enfrentaría este supuesto engaño de quien era su pareja, en un minuto laboral buenísimo que la ayudaría a pasar el mal momento de su corazón.