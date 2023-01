Neme cara a cara con Caniulef: “Me cargan que me muevan la jaula”

Desde Los Molles, en la región de Valparaíso, José Antonio Neme buscó aclarar en Mucho Gusto, los rumores que señalan que tendría una mala relación con Andrés Caniulef. Esto surgidos a raíz de los dichos de Sergio Rojas en su live Qué te lo digo, quien deslizó que habría celos profesionales.

“Neme ya no quiere a Andrés. Lo que yo sé, es que a Neme no le simpatiza Andrés, porque siente que Andrés le está robando protagonismo. José Antonio adoraba a Andrés. Buena onda y todo, pero encuentra que Andrés ha tomado mucho protagonismo y se lleva muy bien con Karen”, dijo Rojas.

Ante esto, encontrándose él en la playa y Caniulef en el estudio del matinal de Mega, Neme buscó aclarar el asunto. “Quiero saludar a la Karen y también a Andrés. ¿Está Andrés por ahí? (…) Ya, miren, 30 segundos… No tengo ninguna animadversión. ¡No! ¡Es que me cargan que me muevan la jaula!“, afirmó.

Luego, el conductor de Mucho Gusto agregó: “Yo tengo un carácter muy fuerte y me carga. Me carga participar de estupideces y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria“.

“Yo juego todo lo que ustedes quieran. Yo participo, me tiro a la playa, me salgo de la playa… Pero me carga participar de estupideces. Y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria“, complementó.

“Me cae el descueve”

Más adelante, José Antonio Neme, aseguró que aunque todavía no hay una amistad entre los dos, se llevan bastante bien. “Yo no soy amigo de Andrés, pero me cae el descueve. Hemos trabajado juntos, perfecto y él lo sabe que estoy siendo honesto“, aseguró.

“Cuando es verdad, no hay problema, pero esto es absolutamente antojadizo. Yo exijo una prueba concreta de la supuesta mala relación entre nosotros, lo cual no es verdad. No me gustan los problemas donde no los hay. Cuando hay, los enfrentamos con valentía. El que calla otorga“, añadió enseguida.

Posteriormente, cuando Neme dijo todo, el expanelista de Me Late se mostró de acuerdo con él. “Lo mismo digo, José“, respondió Caniulef.

Y finalmente, Karen Doggenweiler señaló que “soy testigo de lo que dice José. Es como negocio redondo, decir algo y luego salir a desmentirlo. No hay que pescar esas cosas. Doy fe absoluta de lo bien que se llevan“.