José Antonio Neme no pudo evitar emocionarse a leer los cintas con los anhelos de la gente en el Puente de los deseos de Horcón. El conductor de Mucho Gusto leyó varias de estas aspiraciones y no logró ocultar lo conmovido que estaba. Todo esto después de que él dejara su propio anhelo en una cinta.

Fue Marco Ibarra, un vecino de Horcón, quien contó la historia del Puente de los deseos. “Acá al final había una casa antiguamente. También había un puente, el cual se desarmó con el tiempo. Y nosotros decidimos hacer puente ahí con interés turístico, que ahora está convertido en el Puente de Los Deseos. Con nuestras propias manos lo hicimos nosotros”, relató.

“La verdad es que cuando escribe el deseo en la cinta, tú de alguna manera lo decretas. Y tu subconsciente queda con ese decreto (…) Es una ayuda al universo y a ti mismo, también“, complementó después.

Tras ello, Neme participó del rito. “Este deseo que voy a escribir acá, involucra a todo el equipo del matinal. No es solamente para mí. Así que vamos a ver si se cumple (…) No voy a contarlo para que se cumpla, pero tengo que decretarlo“, indicó.

“Si se cumple, la verdad va a ser muy lindo para todo el equipo de Mucho Gusto. No es un tema solamente mío“, añadió enseguida.

Los deseos que emocionaron a Neme

Más adelante, el conductor del matinal de Mega leyó algunas cintas, estas decían: “Cumplir mi sueño de ser médico y tener buenas notas“, “Casarme con el amor de vida“, “Que Carlos me ame“, “Que pueda superar mi cáncer“, “Que mi hermana sea feliz“, “Que tenga trabajo“, “Una buena vida para Emma Antonia, tiene un año y dos meses. Su mamá” y “Deseo ser mamá“.

Finalmente, a leer tan bien intencionados deseos, José Antonio Neme no pudo evitar conmoverse. “Oh, qué lindo. Me emocioné. Es que nunca había visto algo así (…) Oh, es súper heavy“, cerró.