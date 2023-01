La humorista Nathalie Nicloux fue la encargada de hacer reír en la primera noche del Festival del Huaso de Olmué, pero las pifias opacaron su regreso a los grandes escenarios.

Es primera vez que la ex comediante de ‘El Club de la Comedia’ se presenta en festivales y partió comentando que “tengo miedo y nervios. Hay mucha gente de todas partes rezando por mí”.

La debacle, eso sí, empezó a los pocos segundos de iniciar su rutina, cuando Nicloux advirtió de gritos del público por problemas eléctricos en el anfiteatro que la interrumpieron.

Tras avisar, no pudo contenerse y bromeó: “No puedo estar pasando recados, yo estoy trabajando“, para proseguir con sus chistes.

Nathalie Nicloux y su complejo show

Así, la actriz realizó una rutina de stand up donde repasó experiencias de la pandemia, el acontecer político y el lenguaje inclusivo, pero que no logró despegar y al rato se escucharon sonoras pifias.

“Primero me ofendí y después me acordé que igual he sido fome”, comentó en una parte de la rutina y se escuchó en pantalla como el público admitía que sí, dejando claro que no estaban a gusto con sus chistes.

Por eso, casi cumplidos los treinta minutos desde el inicio, Nathalie Nicloux dio por finalizada su presentación y fue despedida por los anfitriones Eduardo Fuentes e Ivette Vergara, sin pena ni gloria, y sin dar ni siquiera una declaración, luego de bajarse del escenario.